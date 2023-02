Bacharach wurde durch Hits wie "I Say A Little Prayer" und "Walk On By" weltberühmt. Am Mittwoch verstarb er in seinem Zuhause in Los Angeles

Der Komponist und Pianist Burt Bacharach ist am Mittwoch in Los Angeles verstorben. Foto: AP/ Luca Bruno

Der US-amerikanische Pianist und Komponist Burt Bacharach verstarb am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes.

Bacharachs Lieder wie "Do You Know the Way to San Jose" und "Raindrops Keep Fallin' on My Head", von denen viele in einer 16-jährigen Zusammenarbeit mit dem Texter Hal David entstanden, waren weder Rock noch Pop. In den 1960er und frühen 1970er Jahren waren sie im amerikanischen Radio und in großen Filmen ebenso häufig zu hören wie die Werke der Beatles, der Rolling Stones und von Bob Dylan.

Auch mit Größen wie Stevie Wonder war Burt Bacharach im Studio.

Bacharach schrieb mehr als 500 Songs, viele davon mit einem klimpernden Klavier und subtil verführerischen Bläsersätzen. Er schrieb Hits für Sängerinnen und Sänger von Dionne Warwick bis zu den Carpenters. Mehr als 1.200 Künstler sangen seine Songs, die sechs Grammys und drei Oscars gewannen. Bacharach und David hatten allein in den 60er Jahren 30 Top-40-Hits. (Reuters, Red, 9.2.2023)