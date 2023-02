Nach dem Erdbeben

In der Türkei sinken die Chancen auf Überlebende – und die Wut wächst

Tage nach dem Erdbeben versuchen Helferinnen und Helfer in der Türkei und in Syrien, Überlebende zu retten. Viele fragen sich, wie so viele auch neue Gebäude einstürzen konnten