Für einige Mitarbeiter des chinesischen Chipherstellers Yangze Memorial begann die Woche mit schlechten Nachrichten. Die Firma aus Wuhan gab bekannt, die Löhne um fünf bis zehn Prozent zu senken. Außerdem müssten einige Mitarbeiter aus den vergünstigten Firmenwohnungen ausziehen. Ob sich der Halbleiterproduzent damit lediglich in einen globalen Trend einreiht oder ob die amerikanischen Sanktionen bereits Wirkung zeigen, ist ungewiss. Auf jeden Fall bringt das vor einigen Monaten von Washington verhängte Chip-Embargo einiges in der Branche durcheinander.

Lange waren US-Investitionen in Chinas Halbleiterindustrie kein Problem, jetzt ist diese im Visier der US-Regierung. Foto: Getty Images / iStockphoto

Die USA arbeiten daran, China nach und nach von modernster Technologie abzuschneiden. Eine besondere Rolle spielen dabei Chips. Das Centre for International Security and Strategy (CISS) an der renommierten Tsinghua-Universität in Peking listete kürzlich die zehn größten Risiken 2023 für China auf: "Die USA werden ideologische Differenzen und Sicherheitsbedenken voll ausnutzen, um ihre Verbündeten davon zu überzeugen oder durch Druck dazu zu bringen, strengere Exportkontrollen für Halbleiter für China zu verhängen."

Sensible Technologie

Jahrelang folgten die USA einer Doktrin, wonach sensible Technologie exportiert werden dürfe, solange sichergestellt ist, dass man stets zwei Generationen voraus sei. Diese Doktrin stellte US-Sicherheitsberater Jack Sullivan im vergangenen September infrage. Keinen Monat später folgte das, was man an vielen Stellen als "digitales Öl-Embargo" bezeichnete. Joe Biden erließ den Chips Act. Der besagt, dass keine US-Technologie mehr bei der Produktion von Halbleitern unter einer Strukturbreite von 14 Nanometer verwendet werden darf. Das hat zur Folge, dass viele Fabriken in China überhaupt nicht mehr beliefert werden. Amerikanischer Staatsbürger durften nicht mehr für chinesische Chiphersteller arbeiten und mussten das Land verlassen.

Exportkontrollen

Im vergangenen Dezember wurden diese Exportkontrollen auch auf einige ausländische Unternehmen ausgeweitet, denen es nun nicht mehr erlaubt ist, amerikanisches Equipment nach China zu verkaufen. Insgesamt 36 Unternehmen umfasst die Liste. Ende Jänner schließlich gelang es Washington, auch die Niederlande und Japan davon zu überzeugen, sich an dem Embargo zu beteiligen. Die Niederlande sind wichtig, weil hier der weltweit größte Anbieter von Lithografiesystemen für die Industrie, ASML, seinen Sitz hat.

In den Niederlanden hat der weltweit größte Anbieter von Lithografiesystemen für die Industrie, ASML, seinen Sitz. Foto: REUTERS/Eva Plevier

Experten schätzen, dass der führende chinesischen Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International Corp derzeit seinen westlichen Konkurrenten rund fünf Jahre hinterherhinkt. China war bisher in der Lage, mit Importen 14-Nanometer-Chips herzustellen, und könnte nun auf 45 Nanometer zurückfallen. Ziel der Sanktionen ist, Chinas Ambitionen zu unterbinden, in den Bereichen künstliche Intelligenz oder Supercomputer führend zu werden, was wiederum die militärische Vorherrschaft der USA infrage stellen würde. Die Sanktionen ebenso wie die Affäre um den Spionageballon erschweren für Peking die Aussicht auf eine wirtschaftliche Wiederannäherung.

Hausgemachte Probleme

Die Führung in Peking kämpft derzeit mit einigen hausgemachten Problemen: Durch die rigorose Zero-Covid-Politik der vergangenen Jahre ist der Konsum eingebrochen. Zudem bereitet die schwelende Immobilienkrise dem Land noch immer Sorgen.

Peking reagierte bisher nicht mit Gegensanktionen, will aber die inländische Halbleiterindustrie mit 143 Milliarden Dollar fördern. Der rege Investitionsfluss nach China könnte aufgrund des US-Embargos austrocknen. Laut einer Untersuchung des Zentrums für Sicherheitsstudien der Universität Georgetown haben 167 US-Investoren, darunter Chiphersteller wie Intel und Qualcomm, von 2015 bis 2021 fast 40,2 Milliarden Dollar (oder ein Fünftel ihrer Investitionen) in chinesische Unternehmen für künstliche Intelligenz gesteckt. (Philipp Mattheis, 10.2.2023)