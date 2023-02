"Lublin ist ein Vorbild, junge Menschen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen", sagt Plakolm. Foto: BKA / Arno Melicharek

Politische Beteiligung, Mitbestimmungsrechte und Einbindung in Entscheidungsprozesse: Das steht bei Jugendlichen aus Lublin, der europäischen Jugendhauptstadt 2023, auf der Tagesordnung. In der ostpolnischen Stadt bilden Jugendliche einen Teil des Stadtrats und sitzen in Ausschüssen. So haben sie die Möglichkeit, bei der Gestaltung von Lublin mitzuwirken und ihre Anliegen umzusetzen. In der 340.000-Einwohner-Stadt werden die jungen Abgeordneten jährlich neu gewählt. "Eine Kaderschmiede für Nachwuchspolitiker", sagt Claudia Plakolm (ÖVP). Auch Plakolm selbst startete ihre politische Laufbahn bereits in jungen Jahren: Mit nur 20 Jahren wurde die Oberösterreicherin 2015 zur Gemeinderätin von Walding, zwei Jahre später zur jüngsten Nationalratsabgeordneten gewählt. Seit 2021 ist Plakolm auch Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Staatssekretärin für Jugend. Aus diesem Grund sei es ihr ein Anliegen gewesen, die Jugendhauptstadt zu besuchen, sagt Plakolm. "Lublin ist ein Vorbild, junge Menschen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen."

"Gelebte Solidarität"

Auch bei der Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine könne man sich Polen weltweit zum Vorbild nehmen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind knapp zwei Millionen Menschen, darunter vor allem Frauen und Kinder, nach Polen geflohen, rund 27-mal mehr Menschen als nach Österreich. Der polnischen Stadt Lublin kommt in der Betreuung von Ukrainerinnen und Ukrainern eine besondere Rolle zu, denn sie ist nur 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Aus diesem Grund wurde "Baobab", eine Einrichtung für polnische und vor allem ukrainische Kinder und Jugendliche, eröffnet. Man möchte den Menschen im Zentrum einen sicheren Platz bieten, sagt die Leiterin Anna Dabrowska. Der große Gemeinschaftsraum im Erdgeschoß der Einrichtung wird von den Besuchern "Vitalʹnya", ukrainisch für Wohnzimmer, genannt. Spielecken, Bücherregale und Sofas sollen eine gemütliche Atmosphäre erzeugen.

Die Zahl der Mitarbeiter sei von fünf auf 70 gestiegen, zudem gebe es rund 100 freiwillige Helfer, erklärt Dabrowska. "Gelebte Solidarität", fasst Plakolm das polnische Engagement zusammen. Das Angebot der Einrichtung reicht von psychologischer Hilfe über Sprachkurse und Musikunterricht bis hin zur Rechtsberatung. Diesem Angebot würden täglich etwa 100 Kriegsflüchtlinge nachkommen. "Wir versuchen, diesen Menschen ein wenig Normalität zu geben", sagt ein Mitarbeiter der UNHCR, des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen.

Fachkräftemangel auch in Polen enorm

Doch nicht nur der Ukraine-Krieg stellt Polen vor Herausforderungen. Ähnlich wie in Österreich ist der Fachkräftemangel ein großes Problem. "Ich habe den Eindruck, die Reputation der Lehre ist in Polen leider noch schlechter als in Österreich", sagt Plakolm. Beim Treffen mit der polnischen Staatssekretärin für duale Ausbildung Marzena Machalek in Warschau tauschte man sich daher unter anderem darüber aus, wie man die Lehre attraktivieren könnte. Im September werde man gemeinsam in die polnische Stadt Danzig zu den EuroSkills, einer Europameisterschaft in 45 Berufen, reisen und österreichische sowie polnische Pflichtschulklassen mitnehmen. "Wir wollen das Thema Lehre und die duale Ausbildung dort zusammen in einem Fanclub anfeuern", erklärt die österreichische Jugendstaatssekretärin. (Sophie Mooseder, 9.2.2023)