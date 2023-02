Neun Hausdurchsuchungen gab es vorige Woche in der Causa rund um Schenkungen, die Novomatic-Gründer Johann Graf verteilt hat. Foto: Imago/Blickwinkel

Lange war es ruhig, nun ist in die Causa Casinos erneut kräftige Bewegung gekommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat vergangene Woche erneut Hausdurchsuchungen bzw. Nachschauen durchgeführt – und zwar bei (Ex-)Mitarbeitern des privaten Glücksspielkonzerns Novomatic. Die Ermittler kamen in die privaten Wohnungen bzw. Häuser von zehn Betroffenen und sollen Handys, Computer und andere elektronische Geräte beschlagnahmt haben. Die Aktion soll etliche Stunden gedauert haben, etliche Polizisten der Finanzpolizei waren dabei. Gesucht wurde an neun Standorten. Die WKStA bestätigte am Donnerstagabend auf Anfrage des STANDARD diese Hausdurchsuchungen rund um das Thema Schenkungen.

In dieser Angelegenheit laufen ja seit 2020 Ermittlungen, es geht um den Verdacht der Abgabenhinterziehung und für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Novomatic-Gründer Johann Graf hat von ihm geschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. deren Angehörigen zwischen 2009 und 2020 großzügige Geldgeschenke gemacht. Auf der entsprechenden Liste stehen 160 Schenkungen, im Strafverfahren geht es in Summe um rund 30 Millionen Euro.

Verdacht auf Abgabenhinterziehung

Die WKStA hatte ihre Ermittlungen in der Causa im Sommer 2020 gegen rund 20 Beschuldigte aufgenommen, darunter gegen einen Verband, also ein Unternehmen. Sie geht dem Verdacht nach, dass es sich eigentlich um verdeckte Zahlungen aus dem Mitarbeiterverhältnis gehandelt habe – und dafür müsste Lohn- bzw. Einkommenssteuer abgeführt werden. In vier Fällen hat die WKStA ihre Ermittlungen im Vorjahr eingestellt. Die Causa war auch Gegenstand im Ibiza-U-Ausschuss, wo im Mai 2021 ein langjähriger Finanzbeamter dazu ausgesagt hatte.

Johann Graf weist die Vorwürfe seit jeher zurück. Sämtliche Schenkungen seien "aus rein privaten Motiven" ohne Gegenleistung erfolgt und der Finanz gemeldet worden. Graf hat als Reaktion auf die Ermittlungen ein Gutachten der Steuerberatungsfirma KPMG vorgelegt, in dem – zusammengefasst – argumentiert wird, es würde sich um echte Schenkungen handeln. Eines der Argumente: Das Geld stamme aus bereits versteuerten Gewinnausschüttungen der Novomatic-Gruppe an Graf. Von 2009 bis 2019 hätten die Ausschüttungen – vor Kapitalertragssteuer – rund 271 Millionen Euro betragen. Graf habe – nach Steuern – rund zwei Drittel verschenkt. Rechnerisch wären das demnach in Summe rund 130 Millionen Euro. Ermittelt wird zu einem Teil davon.

Bei Novomatic war am Donnerstagabend niemand zu erreichen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 9.2.2023)