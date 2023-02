[Wirtschaft] Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste

Causa Schenkungen: Erneut Hausdurchsuchungen rund um Novomatic

Steuerfall: Vorarlberger Seniorenbund nächster Problembund in der ÖVP

[Gipfeltreffen] Mehr Grenzschutz, schnellere Abschiebungen: EU will Asyl- und Migrationspolitik verschärfen

[Ukraine-Livebericht] Selenskyj erhält Brüssel erste Kampfjet-Versprechen

[Imkern] Rassenstreit bei Kärntner Bienen

[Erdbeben] 16-Jährige wie durch Wunder nach Erdbeben in Türkei und Syrien gerettet

[Kino] Zombies, Gourmets und Stripper: Fünf Filmstarts der Woche

[Wetter] Hoher Luftdruck bestimmt am Freitag im Ostalpenraum das Wettergeschehen. Damit scheint die Sonne die meiste Zeit von einem nahezu strahlend blauen Himmel. Nur dünne Schleierwolken in höheren Schichten zieren den Himmel. Letzte Nebel in Becken und Tälern in den Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes lichten sich ebenfalls rasch. -8 bis +5 Grad.

