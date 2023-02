Portugiese ist auch spielerisch in Saudi-Arabien angekommen und knackt Meilenstein von 500 Club-Toren

Da fliegt er. Foto: IMAGO/MB Media Solutions

Riad – Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in der saudi-arabischen Pro League für seinen neuen Club Al-Nassr einen Viererpack erzielt. Der seit Sonntag 38-jährige Portugiese knackte beim 4:0-Auswärtssieg gegen Al Wehda am Donnerstag damit den Karriere-Meilenstein von 500 Toren für Club-Mannschaften. Ronaldo erzielte zwei Treffer vor der Halbzeitpause (21., 40.), zwei nach dem Seitenwechsel (53./Elfmeter, 61.).

ESPN FC

Damit erhöhte Ronaldo sein Tor-Konto auf insgesamt 503 Treffer für fünf Vereine in fünf verschiedenen Ligen. Am häufigsten jubelte der fünfmalige Gewinner des Ballon D'Or für Real Madrid (311), auch für Manchester United (103), Juventus Turin (81), Sporting Lissabon (3) und eben Al-Nassr (5) war er erfolgreich.

Im Dezember hatte Ronaldo in Saudi-Arabien einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet, mit einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Al Nassr führt die Liga nach 16 Runden an, punktegleich mit dem zweitplatzierten Club Al Shabab, der allerdings ein Spiel mehr ausgetragen hat. (APA; 10.2.2023)