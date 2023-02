Österreichs Hockey ist in der Halle Weltklasse. Foto: ÖHV | reach Guys

Pretoria – Österreichs Hockey-Nationalteam der Frauen hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Pretoria Gruppenrang zwei belegt. In ihrem letzten Spiel in Pool A besiegte die ÖHV-Truppe am Donnerstag Australien 4:2. Nur gegen die Niederlande gab es eine Niederlage. Die ÖHV-Männer gewannen zum Abschluss auch ihr fünftes Gruppenspiel, gegen Außenseiter Kasachstan gab es einen klaren 9:2-Sieg. Im Viertelfinale ist am Freitag Argentinien der Gegner, die Frauen spielen gegen die Ukraine.

Gegen Australien scorten Katharina Proksch, Marta Laginja, Katharina Bauer und Johanna Czech und stellten somit Platz zwei sicher. Anpfiff gegen die Ukraine ist um 15.00 Uhr. Die Männer, für die Michael Körper vier und Fabian Unterkircher drei Treffer gegen die Kasachen erzielten, greifen schon um 10.30 Uhr in den Kampf ums Halbfinale ein. (APA; 10.2.2023)