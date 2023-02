Wer sich gegenseiteig "Bro" nennt, darf sich auch mit einem freundschaftlichen Handschlag begrüßen.

So lasset uns doch hier und heute einmal über Anredeformeln reden. Durchlaucht, Euer Gnaden, Dero Hoheit, Sehr verehrte (...), Sehr geehrter (...): Instruktionen zu diesem Thema finden sich in jedem Benimmbuch. Immer nützlich, wenn man sich mit Personen über-, unter- oder außerhalb seines Standes unterhält und seine kommunikative Komfortzone verlassen hat.

Ihre Exzellenz oder Ihre Existenz?

Spricht man den Bischof nun mit Ihre Eminenz, Ihre Exzellenz oder Ihre Existenz an? Wirkt es zu salopp, wenn man seinen Sachbearbeiter im Finanzamt mit "Hallo, altes Häusl" begrüßt? Und wie schaut’s aus mit dem "Bro", einer Grußformel jüngeren Datums und ausländischer Provenienz, welche erhöhte Anforderungen an die stilsichere Anwendung stellt?

Schwierige Frage. "Bro" ist eine Abkürzung für "Brother", US-Importartikel, auch im deutschen Sprachraum beliebt. Stark virile Note, deutlicher Geruch nach männlicher Umkleidekabine. Aber in seiner näheheischenden Art auch irgendwie rührend. Der Ursprungsort des Bro ist in jenem proletarischen Segment zu vermuten, wo die Goldkettchen glitzern und der Gangsterrap schallt. Seit langem hat sich der Bro aber, natürlich über das Internet, in alle Weltgegenden und sozialen Schichten verbreitet, sodass sich niemand wundert, wenn österreichische Gymnasiasten einander per Bro traktieren. Der Bro ist lediglich geeignet für Grüße zwischen 16- bis 24-jährigen Männern. Vertreter der Alterskohorte 50 plus, die untereinander per Bro verkehren ("Kannst du mir mal mit einem Viagra aushelfen, Bro?") wirken etwas sonderbar.

Bro, Bruderschinken, Brudi



Zusatzmerkmal der gängigen Verwendung von Bro: Es besteht kaum je eine leibliche Verwandtschaft zwischen dem Ansprechenden und dem Angesprochenen, ein Bro zwischen veritablen Brüdern ist der Ausnahmefall. Nichts Neues. Richtige Brüder werden ja auch nicht "Brüderlein fein" zueinander sagen. Junge Frauen, die junge Männer mit Bro ansprechen, behauptet das Urban Dictionary, tun damit ihr sexuelles und sonstiges Desinteresse kund.

Von Bro gibt es haufenweise Varianten, den "Bro-Ham", den "Bruderschinken" etwa, ein merkwürdiges US-Gegenstück zum "Bruderherz". Und dann gibt es auch noch den "Brudi", der seinerseits neue Fragen aufwirft. Kann man zu einem Brudi eigentlich Bro sagen oder zu einem Bro Brudi? Ehrlich gesagt: Ich habe keine Ahnung. (Christoph Winder, 11.2.2023)