Der ehemalige ÖSV- und DSV-Trainer begleitet die Technikerin in der Vorbereitung auf die Ski-WM

In dieser Galerie: 2 Bilder Mathias Berthold war von 2014 bis 2019 Cheftrainer bei den deutschen Skifahrern. Foto: AP/Marco Trovati Liensberger arbeitete mit Livio Magoni. Die Zusammenarbeit wurde im Jänner beendet. Foto: GEPA pictures/ Harald Steiner

Der ÖSV hat einen neuen Individualtrainer für Katharina Liensberger engagiert. Der ehemalige ÖSV-Männer-Cheftrainer Mathias Berthold gibt ein Comeback in der Skiszene und soll Liensberger zum Erfolg verhelfen. Der Österreichische Skiverband gab diese Zusammenarbeit am Freitag bekannt. "Es war der Wunsch von der Katharina, dass man den Mathias dazu holt. Es geht vor allem um die Arbeit im mentalen Bereich, um ihr Selbstvertrauen wieder zu erlangen", sagte Alpinchef Herbert Mandl.

Berthold begleitet seine neue Athletin bei einem Trainingskurs im Fassatal in Italien, in der Vorbereitung auf Liensbergers Einsätze bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel. Die Zusammenarbeit ist zeitlich vorerst bis zur Weltmeisterschaft fixiert, könnte aber verlängert werden. Vor dem Berthold-Engagement hatte Liensberger mit der ÖSV-nahen Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger zusammengearbeitet.

Berthold war von 2010 bis 2014 Cheftrainer der ÖSV-Männermannschaft, danach übernahm er bis 2019 dieselbe Rolle beim Deutschen Skiverband. Nach seinem Abschied aus dem Skisport arbeitete er als Mentaltrainer, unter anderem im Fußball für den 1. FC Nürnberg und für Sturm Graz.

Magoni-Vertrag abgewickelt

Im Jänner wurde die Zusammenarbeit von Liensberger mit dem Starcoach Livio Magoni beendet. ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Trinker glaubt an eine Wende in der Formkurve bei der WM. Er berichtet von schnellen Trainingsschwüngen in Zürs: "Wir haben alles durchprobiert: Kurssetzung, Herangehensweise, Material. Dort hat es wieder sehr gut ausgesehen. Wenn die Spannung vom Rennen und die Erwartungshaltung nicht da ist, fährt sie schnell."

In der zweiten WM-Woche tritt Liensberger als Titelverteidigerin im Slalom- und Parallelbewerb auf. Ihr wahrscheinlicher Start folgt am Dienstag im Teambewerb. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht.

Magoni stehe mittlerweile nicht mehr auf der Gehaltsliste des Verbandes, sagte Trinker. Die Trennung sei letztlich eine auch vertraglich einvernehmliche gewesen. "Er hatte einen Werksvertrag. Das hat man runtergerechnet. Die Tage, die er gearbeitet hat, bekam er ausbezahlt", sagte Trinker. (luza, APA, 10.2.2023)