Henckel-Donnersmarck anno 2014.





Im Jänner feierte Gregor Henckel-Donnersmarck seinen 80. Geburtstag im Stift Heiligenkreuz vor den Toren Wiens. Zisterzienserbruder Martin, der sich um den zurückgezogen lebenden Altabt kümmert, serviert Kaffee und Faschingskrapfen. Während des Gesprächs über seinen Bruder und seine Mitbrüder genießt Henckel-Donnersmarck die Jause.

STANDARD: Herr Altabt, Sie entstammen einer großen aristokratischen Familie.

Henckel-Donnersmarck: Die aus einer deutschen, mittlerweile untergegangenen Sprachinsel in der mittleren Slowakei stammt, dort gibt es einen Ort, der Donnersmarck heißt oder auf Slowakisch Spišský Štvrtok und auf UngarischCsütörtökhely. Es ging also um den Markt am Donnerstag.

STANDARD: Spürt man als von Henckel-Donnersmarck den Druck, etwas Besonderes aus seinem Leben machen zu müssen?

H.-D.: Das ist ein allgemein aristokratisches Phänomen, dass man seiner Verantwortung und Aufgabe in Kirche und Welt nachkommt.

STANDARD: Sie hatten neben vielen klösterlichen Brüdern einen leiblichen Bruder.

H.-D.: Richtig, Leo-Ferdinand war sieben Jahre älter als ich.

STANDARD: Ein Klassiker – der jüngere Bruder hasst den älteren?

H.-D.: Ich habe ihn nicht gehasst, aber ich gebe zu, dass ich ihn nicht mochte, denn er hat mich ständig sekkiert, wie man auf Österreichisch sagt. Damals habe ich aber noch preußischer gesprochen und bin zur Mami gerannt, um zu sagen: "Mami, der Leo piesackt mich schon wieder!" Er war auch körperlich riesig und daher als Kind ungeschickt, wurde zwei Meter und vier groß. Nach der Matura, wir haben damals in Klagenfurt gelebt einen Kilometer vom Wörthersee entfernt, ist er nach Wien zum Studium, dann wurde auch ich mehr und mehr erwachsen. Ab dann haben wir uns sehr gut verstanden.

STANDARD: Dass Ihr großer Bruder so groß war, hatte auch den Vorteil, dass Sie seine viel zu große Kleidung nicht auftragen mussten? War er ein Vorbild für Sie?

H.-D.: Ich habe ihn als älteren Bruder respektiert, habe mich sogar ein bisserl gefürchtet, wenn er Practical Jokes mit mir gemacht und mir zum Beispiel das Haxl gestellt hat, aber Vorbild? Nein.

STANDARD: Er hatte noch Erinnerungen an den Krieg?

H.-D.: Er war zu Kriegsende schon neun Jahre alt und hat den Krieg wie viele Kinder als Abenteuer erlebt. Er war beim Großvater in Berlin gewesen und wurde von dort nach Westböhmen zur Mutter gebracht, wo wir Gott sei Dank auf die amerikanische Seite gefallen sind. Danach war er aber, in den Jahren, wo ich in Unterfranken aufgewachsen bin, viele Jahre im Internat in Münnerstadt, wo Augustinereremiten ein Gymnasium unterhielten. Wenn er in den Ferien nach Hause kam, hat er mich sofort wieder sekkiert, und ich bin wieder zur Mami gelaufen.

STANDARD: War der Vater fordernd?

H.-D.: Eher die Mutter. Der Vater war ein hochgebildeter Doktor der scholastischen Philosophie und Diplomkaufmann, ich glaube, der hat in seiner Jugend auch mit dem Priesterberuf geliebäugelt, er war derjenige, der uns Brüder auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau – fast wie Ratzinger! – den Glauben nahegebracht hat, also nicht in der Art: Ich bin klein, mein Herz ist rein ... So ein kindisches Level wirkt später auf viele abstoßend. Die Mutter war ehrgeizig für ihre Söhne und hat sich furchtbar geärgert, weil wir beide schlechter Schüler waren, ich bin zweimal sitzengeblieben. Wir waren beide intelligent, aber eben stinkfaul.

STANDARD: Ideale Voraussetzungen, um in den Sixties als faules Blumenkind in der Wiese zu liegen und von der Revolution zu träumen?

H.-D.: Ich bin während meines Studiums in Wien zu linken Veranstaltungen gegangen, um mir das anzuschauen, so wie man in den Zoo geht. Ich fand das ziemlich überflüssig, ich war nie ein Revolutionär oder Linker.

STANDARD: Wie reagierte der Bruder, als Sie spätberufen Priester werden wollten?

H.-D.: Der Bruder war ganz dafür, der Vater hat sich zurückgehalten, fand es aber auch gut. Wer dagegen war, war meine Mutter. Sie hätte sich von ihrem Muttersöhnchen natürlich Enkelkinder gewünscht. Als sie aber sah, dass ich als Priester und Ordensmann glücklich bin, hat sie es akzeptiert. Der Tod meines Bruders hat mich übrigens sehr mitgenommen, er starb 2009 mit nur 73 Jahren, drei Jahre nach seiner Leukämie-Diagnose, und ich ja hatte die Vorstellung, wenn ich dann nicht mehr Abt bin, dass wir noch viel gemeinsam unternehmen könnten. Ich leide noch heute unter seinem Verlust. Es gab also zwei Phasen in unserem gemeinsamen Bruderleben: Die Kindheit und Jugend, wo wir uns nicht verstanden, und die Zeit danach, wo wir uns sehr gut verstanden.

STANDARD: Da waren Sie auch für die Söhne Ihres Bruders der gute Onkel?

H.-D.: Ich war noch in Deutschland bei Schenker, als mein Bruder seine Ehe begann und die Familie gründete. Meine beiden Neffen habe ich als Babys und Kleinkinder erlebt, später waren sie dann in New York und Brüssel und Berlin, und ich habe sie überall besucht, immer im besten Einvernehmen. Meine Schwägerin schätze ich sehr, die war übrigens eine 68erin und in den Jahren davor mit Rudi Dutschke befreundet, sie kannte auch den Cohn-Bendit gut und andere linke Extremisten …

STANDARD: Na, na, na …

H.-D.: Sie war damals ganz gegen die Kirche und hat sich erst unter dem Einfluss meines Bruders, der sie aber nicht gedrängt hat, und in New York über den Erstkommunionsunterricht für Sebastian – den einen Neffen, der auch heute von geradezu mystischer Frömmigkeit ist – dem Glauben genähert. Heute ist sie eine brave Katholikin.

"Die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen", heißt es in der Benediktsregel. Wer das nicht ernst nimmt, ist im Kloster auf dem falschen Platz, mahnt der Altabt. Foto: Roland Schlager / APA / Picturedesk

STANDARD: Das ist Ihnen hörbar wichtig, dass es in Ihrer Familie keine Kommunisten gibt!

H.-D.: Ich könnte mich vielleicht damit abfinden, aber es gibt Gott sei Dank niemanden, der es ist. Verblüffend genug, dass wir jetzt eine kommunistische Bürgermeisterin in Graz haben, meine steirischen Freunde sind entsetzt!

STANDARD: Wenn so ein junger, langhaariger Befreiungstheologe daherkommen würde und Ihr Ordensbruder werden möchte – an welchem Ohrwascherl würden Sie ihn vor die Türe ziehen?

H.-D.: Ich bin nicht mehr amtierender Abt. Aber ich gebe zu, dass ich mit der Befreiungstheologie genauso wie mit dem synodalen Weg in Deutschland meine Schwierigkeiten habe. Allerdings weiß ich, dass es innerhalb unseres Klosters im Wahlverhalten von links bis rechts wohl alles gibt.

STANDARD: Vielleicht sogar einen Grünen?

H.-D.: Auf jeden Fall! Sie wissen doch, dass "das Grüne" heutzutage innerhalb der katholischen Kirche sehr in ist. Und Papst Franziskus selbst hat ja eine wunderbare Enzyklika über das Problem der Erhaltung unserer Schöpfung geschrieben. Wir sind als aufrechte Katholiken und brave Schüler des Papstes ganz klar für die Erhaltung dieser Schöpfung und insbesondere des ungeborenen Menschen, wir sind daher ganz dagegen, dass man ihn vor der Geburt umbringt.

STANDARD: Verstehen Sie "Schwestern", die sagen, dass Ihr "Brüder" davon keine Ahnung habt?

H.-D.: Natürlich ist ein Mann nie schwanger, aber die Frage, ob ein Leben erhaltenswert ist, stellt sich nicht nur für schwangere Frauen, sondern für alle Menschen. Wissen Sie, wer die Schuldigen an den Abtreibungen sind? Die Väter, die sich vor der Verantwortung drücken, und die Eltern des Mädchens, die sagen: Du wirst dein Leben ruinieren, wenn du das Kind austrägst! Die armen Frauen werden von außen gedrängt, ihr Kind umzubringen.

STANDARD: Was halten Sie denn insgesamt von der Gleichstellung von Schwestern und Brüdern, Männern und Frauen?

H.-D.: Wir wissen, dass in der katholischen Kirche die Frage nach dem Priestertum wohl endgültig zugunsten der Männer ausgefallen ist. Wobei "zugunsten": Das Priestertum verbunden mit dem Zölibat ist ja nun doch auch eine ziemliche Schwierigkeit, daher würde ich jetzt keine Frau drängen wollen, Priesterin zu werden.

STANDARD: Sie selbst aber mussten unbedingt mit 39 noch Priester werden!

H.-D.: Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich in meinem säkularen Beruf sagen musste, dass ich unter meinem Anspruchsniveau religiös war, dass ich zwar in die Kirche ging, aber kein Gebetsleben führte.

STANDARD: Das brüderliche Gemeinschaftsleben haben Sie dann immer genossen? Oder gibt’s da auch mal Brüder, wo man sich in der Früh beim Beten denkt: Na geh, jetzt sitzt der schon wieder neben mir!

H.-D.: Ich habe verbunden mit meiner Faulheit ein sehr phlegmatisches Temperament und hatte daher zu allen Menschen immer ein vernünftiges Verhältnis, das weder von ausgesprochener Sympathie getragen war noch vom Gegenteil.

STANDARD: Haben Sie öfter mal einen Ihrer Brüder zur Seite genommen und ihm gesagt: Pass auf, so und so geht das nicht!

H.-D.: Die Correctio fraterna sollte nicht überhandnehmen, sonst wird die Atmosphäre ungut. Aber man sollte mit jedem Mitbruder schon auch Dinge besprechen können, die vielleicht schwieriger sind.

STANDARD: Hier im Kloster waren Sie immer der "große", starke Bruder, der sich durchsetzte?

H.-D.: Bis ich Abt wurde, nicht. In so einer großen Gemeinschaft kann man auch nicht der Maxi sein. Außerdem steht in der Benediktsregel: "Sie sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkommen ... Die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen." Jeder, der das nicht ernst nimmt, muss sich fragen, ob er am richtigen Ort ist.

STANDARD: Wollen Sie mich zum Schluss segnen, auch wenn ich ein bisserl ein Grüner bin?

H.-D.: Aber natürlich!

(Manfred Rebhandl, 11.2.2023)