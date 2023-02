Was sich Menschen unter Borgs vorstellen, hängt wohl stark mit dem eigenen Geburtsjahr zusammen. In diesem Fall geht es nicht um Science-Fiction, sondern um Kanistersaufen

Ein liebevoll designter BORG bringt Freude beim Feiern.

Foto: Screenshot, Tiktok

Tiktok-Aficionados haben sich in den vergangenen Tagen vielleicht selbst schon einen Borg gebastelt. Die Älteren unter uns rätseln indessen, wofür die kultige Sci-Fi-Serie "Star Trek" jetzt schon wieder herhalten muss. Darum eine kurze Aufklärung: "Borg" steht für "Black Out Rage Gallon", eine Abwandlung eines sogenannten "Jungle Juice", was sich vermutlich am besten als Mixtur verschiedener Säfte und Alkoholsorten in variablen Mischverhältnissen beschreiben lässt.

Der Trend verbreitet sich derzeit vor allem unter College-Studenten, die zahlreiche Videos von sich und ihren "Borgs" teilen. Wirklich revolutionär ist die Idee natürlich nicht – die entsprechenden eigenen Erfahrungen, auf die vielleicht so mancher Partytiger zurückgreifen kann, sind lediglich weniger akribisch dokumentiert (was nicht zwingend ein Nachteil ist).

... aber auch viel Wasser



Bei wem jetzt schon der mahnende Zeigefinger zuckt, dem sei gesagt: Die Borgs bestehen zu einem großen Teil aus Wasser, wenn auch an dieser Stelle explizit betont werden muss, dass die Bezeichnung "gesund" für das improvisierte Gebräu definitiv zu optimistisch gewählt wäre.

Dennoch enthält das scheinbar gängige Rezept zumindest knapp zwei Liter Wasser, die hierfür in einen Kanister mit einer Gallone (3,78 Liter) Fassungsvermögen gefüllt werden. Der Rest der Mischung ist den eigenen Vorlieben überlassen, üblicherweise wird für die alkoholische Komponente Wodka verwendet.

Nutzerin erin.monroe zeigt, wie man sich seinen eigenen BORG mischt. Der Vorteil: man weiß, was drinnen ist. Foto: Screenshot, Tiktok

Die Geschmacksträger von heute sind künstlich



Um dem Borg die entscheidende persönliche Note zu verleihen, kommen zum Abschluss verschiedenste Geschmacksträger zum Einsatz. Im Gegensatz zu den vielleicht noch bekannten "Mischs" aus der eigenen Jugend behilft man sich heutzutage allerdings nicht fantasielos herkömmlicher Fruchtsäfte, sondern vielmehr künstlicher Aromen. Besonders beliebt scheinen die Aromen von Mio zu sein, einem kalorienarmen Zusatz für Leitungswasser. Auch Liquid-I.V.s finden ihren Weg in die Kanister des jungen Partyvolks.

Für jene, die nun "Liquid" lesen und "Ecstasy" denken: Liquid-I.V. ist ein Elektrolytpulver, das die Wasserversorgung im Körper optimieren soll. Genau genommen könnte dies nach einer kanistergestärkten Nacht den vorprogrammierten Kater sogar ein wenig besänftigen.

Ausschließlich legale Rauschmittel finden sich wohl in diesem Pablo EscoBORG. Foto: Screenhsot, Tiktok

Subkultur

Der Borg wird anschließend – Gott sei Dank – nicht in einem Zug "geext", sondern als treuer Begleiter den ganzen Tag herumgetragen und kontinuierlich geleert. Manche geben ihren Mischungen sogar klingende Namen wie Ron Borgandy or Soujla Borg, heißt es in einem Beitrag von "Mashable".

Irgendwo ist immer BORG-Zeit. Foto: Screenshot, Tiktok

Um das "neue" Getränk hat sich eine regelrechte Subkultur gebildet, in der Rezepte und Borg-Tutorials geteilt oder das eigene Machwerk einfach nur stolz präsentiert wird. Auf das namensgebende "Black Out" wird aber, zumindest in den angeführten Videos, glücklicherweise verzichtet.

In diesem Sinne: Prost und einen guten Start ins Wochenende! (red, 10.2.2023)