PRO: Es müsste deutlich mehr sein

von Joseph Gepp

Es ist völlig üblich, dass Branchen, die Schuld oder Mitschuld an Krisen tragen, per Sonderbesteuerung verpflichtet werden, ihren Beitrag zu deren Bewältigung zu leisten. In Österreich war das letztmals nach der Finanzkrise 2008 und 2009 der Fall: Die Banken mussten eine Bankenabgabe leisten, mit der Hilfsprogramme mitfinanziert wurden.

Nun ist die Energiewirtschaft in der Ziehung. Deren Konzernpolitik der letzten Jahrzehnte trägt in vielen Fällen Mitverantwortung für jene energiepolitische Abhängigkeit, die in die schwersten Energiekrise seit den 1970ern geführt hat: Man denke etwa an die Langzeit-Gasverträge, die die teilstaatliche OMV mit Russland geschlossen hat. Und nicht nur das: Überdies verdienen viele Unternehmen mitten in der Krise aufgrund der hohen Energiepreise auch noch prächtig.

Deshalb ist es gut und richtig, das EU-weit zu Jahresbeginn eine Übergewinnsteuer in Kraft trat, die in Österreich rund drei Milliarden Euro bringen soll. Denn die Gewinnsteuern und Dividenden, die die Unternehmen regulär entrichten – abseits der Gewinnabschöpfung –, reichen bei weitem nicht, um die Krisenkosten zu stemmen. Zugleich hätte Österreich noch viel Spielraum gehabt, die Sondersteuer strenger zu gestalten: bei den Laufzeiten etwa oder bei den Ausnahmen für Investitionen in erneuerbare Energien. Dass die Regierung diese Möglichkeit kaum genutzt hat, ist bedauerlich. (Joseph Gepp, 10.2.2023)