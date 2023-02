Immer mehr Geschäfte sind am Ortsrand von Gemeinden angesiedelt, während Geschäftslokale in den Zentren leer stehen. Wie ist das an Ihrem Wohnort?

Im Ortskern herrscht gähnende Leere, während sich an der Peripherie die Autos im Stau einreihen, um in den dort gebauten Einkaufszentren Besorgungen zu erledigen. Inmitten von mehr oder wenig inspirierten Gewerbebauten schlängeln sich die Fahrzeuge zu den Parkplätzen. Drogerien, Bekleidungsgeschäfte, Haustierzubehör, Supermärkte und diverse andere Ketten ermöglichen den Menschen in beinahe fast jeder Gemeinde das Einkaufen für den täglichen Bedarf und darüber hinaus.

Ein Anblick, den es an vielen Ortsrändern gibt: Einkaufszentren mit Parkmöglichkeiten – mal in kleinerer, mal in größerer Ausführung. Wie ist das bei Ihnen? Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Ortskerne sterben aus

Wenig ansprechend gestaltet sich dort allerdings das Flanieren und Schaufensterbummeln. Auch der obligatorische Kaffeehausbesuch während oder nach einem Einkaufsbummel fällt an diesen Orten aus, da es dort meist keine gemütlichen Kaffeehäuser gibt und die Aussicht auf parkenden Autos auch nicht gerade zum Verweilen einladen würde.

Vor einigen Jahren hat dieser Trend begonnen, am Stadtrand beziehungsweise an der Peripherie von Gemeinden Einkaufszentren zu bauen, die große Ketten anziehen sollen. Geschäftslokale können dort in ausreichender Größe hingebaut werden, und Parkplätze in benötigter Menge machen das Einkaufen für viele Menschen attraktiv. Gerade in den Zentren alter Ortschaften sind Geschäftslokale oftmals zu klein für internationale Ketten und Parkmöglichkeiten nur in sehr begrenzter Anzahl vorhanden.

Prinzipiell gut, dass man in vielen Gemeinde Nahversorgung vor Ort hat. Doch sterben dadurch die Ortszentren immer mehr aus, und es sind oft kaum mehr Geschäfte in diesen zu finden. Vielfach auch, weil sich kleine Einzelhändler gegen große Ketten nur schwer durchsetzen können. Durch die leerstehenden Geschäfte wirken manche Gemeinden beinahe wie Geisterstädte – es gibt kaum noch einen Grund, dort zu verweilen. "thomas74x" hätte ein paar Vorschläge:

Für "Toyotabus" ist das ein klassischer Teufelskreis:

Wie ist das in Ihrer Gemeinde?

Hat Ihre Gemeinde ein Einkaufszentrum am Ortsrand gebaut? Gibt es im Ortskern noch ein Leben, beziehungsweise welche Geschäfte sind dort noch zu finden? Wie beurteilen Sie den anhaltenden Trend der Einkaufsmöglichkeiten an der Peripherie? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen! (wohl, 14.2.2023)