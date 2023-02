Natalia Gavrilița war seit August 2021 Premierministerin der Republik Moldau. Foto: EPA / Olivier Hoslet

Chișinău – Die proeuropäische moldauische Regierungschefin Natalia Gavrilița (Partei der Aktion und Solidarität – PAS) ist am Freitagmittag völlig überraschend nach eineinhalb Jahren im Amt zurückgetreten. Ihr Rücktritt hat den Abgang ihres gesamten Kabinetts zur Folge. Gavrilița war zuletzt wegen der Teuerungsspirale sowie der schweren Energiekrise im Land in der Kritik gestanden.

Zwar sind die Hintergründe des Regierungswechsels in Chișinău noch unklar, zumal der PAS-Abgeordnete Radu Marian am Morgen bloß eine Kabinettsumbildung angekündigt hatte, doch dürften sie unter anderen auch mit dem russischen Angriffskrieg in der benachbarten Ukraine und den wiederholten Drohungen des Kreml in Richtung Moldau zusammenhängen.

Präsidentin Maia Sandu kündigte Freitagmittag an, sie wolle mit allen Parlamentsfraktionen über die Nominierung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für Gavrilița sprechen. Moldauischen Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass Sandu den Regierungsauftrag ihrem bisher für Sicherheitsfragen zuständigen Berater Dorin Recean erteilen wird. Der 48-jährige Präsidialrat ist zudem amtierender Generalsekretär des Obersten Sicherheitsrates des Landes. Zwischen 2012 und 2014 war Recean Innenminister der Regierungen unter Vlad Filat und Iurie Leanca gewesen. In dieser Zeit hatte er eine Reform der moldauischen Polizei durchgezogen.

Selenskyj warnte vor Gefahr durch Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erst am Vortag zum Auftakt des EU-Sondergipfels in Brüssel gewarnt, dass Russland plane, die Kontrolle über die Republik Moldau zu übernehmen. Es gebe einen detaillierten russischen Plan zur Störung der politischen Situation in Moldau, der ukrainische Geheimdienst habe entsprechende Informationen abgefangen, über die er die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu bereits informiert habe. Das russische Dokument zeige, wer wann und wie in Moldau die demokratische Ordnung zerschlagen und die Kontrolle über das Land errichten wolle, hatte Selenskyj gesagt.

Russische Rakete am Freitag über Moldau

Die Republik Moldau hatte am Freitagmorgen erklärt, eine russische Rakete habe ihren Luftraum verletzt. "Das Verteidigungsministerium beobachtet in Zusammenarbeit mit den zuständigen Strukturen des Landes die Lage in der Region genau und verurteilt die Verletzung des moldauischen Luftraums aufs Schärfste", so das Verteidigungsministerium in Chișinău. Das Außenministerium teilte mit, dass der russische Botschafter dringend einbestellt worden sei. (APA, red, 10.2.2022)