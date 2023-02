Schon im Vorfeld des Jahrestags waren die Straßen Teherans mit Flaggen geschmückt. Foto: imago / Morteza Nikoubazl

Zum 44. Mal jährt sich am Samstag der Jahrestag der Revolution im Iran. Die Regierung versucht mit allen Mitteln, den Eindruck zu erwecken, dass die Bevölkerung weiterhin hinter den Machthabern steht. Vor allem Jugendliche sollen bei den Kundgebungen zu sehen sein. In vielen Schulen wurden sie aufgefordert, Fotos von ihrer Teilnahme am nächsten Tag in der Schule vorzuzeigen, um dann bessere Noten zu bekommen.

Seit Tagen werden allerdings offizielle Banner mit Bildern Ayatollah Ruhollah Khomeinis und Ayatollah Ali Khameneis über Nacht verunstaltet oder in Brand gesetzt. Trotz aller Einschränkungen gehen die nächtlichen Demonstrationen unvermindert weiter.

Auch das Fajr Festival, das traditionsgemäß eine Woche vor dem Jahrestag der Revolution begann, war ein Reinfall. Viele Kunstschaffende, Filmemacher und Filmemacherinnen, Schauspielerinnen und Schauspieler weigerten sich, an dem Festival teilzunehmen.

Umstrittene Amnestie

Eine Amnestie der Regierung, in deren Zuge angeblich tausende Gefangene entlassen werden sollten, entpuppt sich indes praktisch als bloße Propaganda. Jeder und jede Betroffene soll eine vorgefertigte Erklärung unterschreiben, in der er oder sie zugibt, vom Ausland zur Kritik an der Regierung angestiftet worden zu sein, und Loyalität gegenüber Khamenei verspricht.

Viele weigerten sich jedoch, diese Erklärung zu unterschreiben, weil diese den Weg für künftige Festnahmen ebnet. Mehr als 20.000 Menschen wurden bisher verhaftet, unter ihnen 57 Journalisten. Die Zahl der Getöteten beträgt mehr als 500.

Der diesjährige Jahrestag der Revolution steht im Zeichen der seit mehr als drei Monaten andauernden Unruhen und Demonstrationen. Trotz aller Bemühungen der Regierung, die Situation als normal zu bezeichnen, kocht es im Untergrund weiter. (red, 11.2.2023)