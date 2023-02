Rihanna bei der Pressekonferenz anlässlich ihres Auftritts bei der Super Bowl in Phoenix Arizona in der Nacht von Montag auf Sonntag. Foto: imago

Robyn Rihanna Fenty alias Rihanna mag zwar in der Nacht zum Montag in der Halbzeitshow des diesjährigen, global ausgestrahlten Finales der US-American-Football-Liga, sprich der vom Weltall, den Flachbildschirmen aus dem Hause Panasonic und auch der Chinesischen Mauer aus einsehbaren allerkrassesten aller Super Bowls in Phoenix, Arizona, eine Viertelstunde lang mit ihren megagrößten Hits auftreten. Man bekommt neben einem neuen Song(!!!) sehr wahrscheinlich Nuller- und Zehnerjahrehadern aus der Großraumdisco wie Umbrella, Run This Town, Diamonds oder Don’t Stop The Music zu hören.

Fast sieben lange Jahre hat sie aber in ihrem alten Kompetenzzentrum "Popmusik für Jedermann und Jederfrau" im Wesentlichen höchstens zum Stechkartenstempeln vorbeigeschaut. Jetzt wird es vom Marktwert her langsam wieder Zeit.

Rihanna hat Ende des Vorjahres eine nicht weiter künstlerisch auffällige neue Schmuseballade für den Abspann des Hollywood-Blockbusters Wakanda Forever eingespielt. Der als Produktwerbung für den Film auf Youtube im Einsatz befindliche und vom schwedischen Maßschneider Ludwig Göransson (Justin Timberlake, Adele, Alicia Keys…) gefertigte Song Lift Me Up hat im Kino zwar trotz aktueller Nominierung für den Oscar als "bester Song des Jahres" nicht gerade dazu eingeladen, den Nachspann des Films bis zum letzten Tröpfeln des nachdenklichen Klaviers und des finalen Quäkens der mit Autotune gedehnten Stimme abzulesen.

Zurück in den Beruf

Allerdings war mit der Youtube-Produktwerbung für den klischee-kitschigen ostafrikanischen Marvel-Superhelden-Staat Wakanda auf dem Planeten Multiplex eines klar: Robyn Rihanna Fenty wird demnächst mit ihren 34 Jahren und geschätzt 250 Millionen verkauften Tonkonserven als eineinhalb Milliarden US-Dollar schwere Veteranin des Showbusiness wieder ihrem alten Beruf nachgehen.

Vor einem Jahr wurde Rihanna übrigens glückliche Mutter. Ihr Partner, US-Rapper A$AP Rocky, scheint zumindest in der Zweierbeziehung ein netter Mensch zu sein. Sonst benimmt sich der gleichaltrige Bad Boy offenbar ganz wie Rihannas einst prügelnder Vater und Rockys Vorgänger, der verhaltensauffällige R’n’B- und Hip-Hop-Künstler Chris Brown. Der schlug Rihanna vor ein paar Jahren krankenhausreif und wanderte dafür ins Gefängnis.

Auch A$AP Rocky saß wegen einer Straßenschlägerei in Schweden 2019 ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, ging aber auf Bewährung frei. 2021 schoss er wegen laut derzeit noch laufender aktueller Anklage angeblich in Los Angeles einen früheren Freund mit einer halbautomatischen Waffe nieder. Das Verfahren schleppt sich. Derzeit befindet sich Rocky für 500.000 Dollar Kaution auf freiem Fuß.

Geld spielt keine Rolle

Geld spielt im Haushalt Rihannas seit den späten Nullerjahren eine untergeordnete Rolle. Die Inserate ihrer derzeit online preislich auf minus 50 Prozent reduzierten Modemarke Savage X Fenty, die hoffentlich ins Gegenteil steigenden Aktienkurse oder Klatsch und Tratsch über ihr Privatleben in der Regenbogenpresse sind weitaus interessanter zu lesen als Bankauszüge. Regenbogenpresse ist übrigens ein höflicher Ausdruck für beim Haarschneider aufliegende bunte Magazine. Er hat nichts mit Diversity und inklusivem Kunstansatz zu tun, den Rihanna neben obligater Charity auch vertritt. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen.

Mit den kolportierten 250 Millionen verkauften Musikkonserven ihrer Hits und Alben wie Good Girl Gone Bad oder Rated R und ihrer Mode- und Kosmetiklinien zwischen Sofasportlichkeit und Lingerie sowie diverser für das Marketing zuträglicher Auftritte in nicht besonders künstlerisch-wertvollen Hollywood-Blockbustern wie Battleship beläuft sich Rihannas Vermögen auf geschätzte 1,5 Milliarden US-Dollar.

Nach sieben Jahren Pause soll heuer neue Musik der mit kräftiger dünner und für blecherne Handylautsprecher geeigneten Stimme vortragenden Frau folgen. Eine Welttournee wird kolportiert. Achtung, die Musik dieser Frau beinhaltet mitunter Produktwerbung. Das Produkt nennt sich Rihanna. (Christian Schachinger, 12.2.2023)