Die ÖBB gibt bekannt, dass an einer Lösung des Problems gearbeitet wird

Ein Ticket zu buchen kann manchmal schwierig sein. Foto: APA/ALEX HALADA

Wer am Freitagnachmittag ein Zugticket bei den Österreichischen Bundesbahnen kaufen wollte, hatte zwischenzeitlich ein Problem. Sowohl in der Smartphone-App als auch im Browser wurden Kundinnen und Kunden für mehrere Stunden mit einer Fehlermeldung begrüßt, laut der bei der Bearbeitung der Anfrage ein Fehler aufgetreten sei. Mittlerweile wurde die Störung allerdings behoben, heißt es vonseiten der ÖBB auf STANDARD-Anfrage.

Diese Fehlermeldung erhielt man auf der ÖBB-Webseite. Foto: Screenshot / ÖBB

Der temporäre Ausfall sei demnach auf Datenbankprobleme zurückzuführen gewesen. Der Betrieb laufe allerdings seit 15.35 Uhr wieder planmäßig. Zuvor konnte man in der Smartphone-App nur nachlesen, dass der Ticketshop "im Web und der App nicht zur Verfügung" stehe und an einer Lösung gearbeitet werde. Inzwischen sollte die Buchung also wieder ganz normal funktionieren. (red, 10.2.2023)