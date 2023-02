Die ÖBB gibt bekannt, dass an einer Lösung des Problems gearbeitet wird

Tickets buchen ist schwierig. Foto: APA/ALEX HALADA

Wer am Freitagnachmittag ein Zugticket bei den Österreichischen Bundesbahnen kaufen möchte, hat ein Problem. Sowohl in der Smartphone-App als auch im Browser werden Kundinnen und Kunden mit einer Fehlermeldung begrüßt, laut der bei der Bearbeitung der Anfrage ein Fehler aufgetreten sei. Man solle die Buchung entweder zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen oder sich unter der Telefonnummer +43 5-1717 an den Kundenservice wenden.

Diese Fehlermeldung erhält man derzeit auf der ÖBB-Webseite. Foto: Screenshot / ÖBB

Nur innerhalb der Smartphone-App, getestet am Smartphone, schreiben die ÖBB konkreet, dass der Ticketshop "im Web und der App nicht zur Verfügung" stehe. Man arbeite an einer Lösung und bitte die Kundschaft um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Auf Twitter schreibt das Unternehmen, dass das Zugpersonal Bescheid wisse und Tickets innerhalb Österreichs vorübergehend auch ohne QR-Code anerkenne. Eine STANDARD-Anfrage an die ÖBB läuft derzeit. (red, 10.2.2023)