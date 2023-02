Das Strandbad in Klagenfurt an einem Februarnachmittag

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Februarnachmittag 2023, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security". Sie starren aufs Wasser.)

DER ZWEITE: In drei Wochn Londtogswohl. Wen weastn?

DER ERSTE: Waß noch nit.

DER ZWEITE: Noch nix iwalegt? Nix g’schriebn? Wohlempföhlung oda so?

DER ERSTE (zieht, dabei weiter aufs Wasser starrend, aus der Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem Zweiten)

DER ZWEITE (faltet es auseinander und liest vor): "Vorwohlgedonken // In unsan Lond gedeiht die Hosswurz, / auch bekonnt als Haiderkraut. / Hosswurzkonsum bewirkt beim Menschen, / doss er recht stier und grimmig schaut // und umanondaschreit im Bierzölt. / Zu sogn hot er nix ols Seich. / Noch da drittn, viertn Wurzn / schreit er gern ‚Festung Österreich‘. // Fia Hosswurzesser is es tipisch, / doss sie manen, sie san g’scheit. / Doch sölbst wonn sie es einst warn g’wesen, / Hosswurzkaun mocht blede Leit. // Auch dos Herz wead ongegriffen, / Hosswurz killt die Menschlichkeit. / Die Schwochn tretn auf die Schwächstn, / ihr Hian kennt leima Neid und Geit. // Darum, ihr Menschen, meine Bitte: / Von da Hosswurz Hände weg! / De, wos sie wolln uns vakafn, / tretn unsa Lond in Dreck." (Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

DER ERSTE (steckt es wieder in die Gesäßtasche): Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Metapha, oda?

DER ERSTE: Metapha.

DER ZWEITE: Guat. Wia’s holt is.

DER ERSTE: Muadsschweinerei, oda?

DER ZWEITE: Eh. G’heat wos geton dagegn.

(Pause. Sie starren aufs Wasser)

DER ERSTE: Waßt du schon, wen weast?

DER ZWEITE: Sicher. Blaue.

DER ERSTE (entgeistert): Spinnst, Blaue?! Warum?!

DER ZWEITE (aufs Wasser starrend): G’heat wos geton dagegen.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 10.2.2023)