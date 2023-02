In der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/MEZ, Puls 4) spielen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles in Glendale, Arizona, den 57. Super Bowl aus

Das Duell um die Vince Lombardi Trophy: Chiefs gegen Eagles. Foto: USA TODAY/ Kirby Lee

Sie schauen nur einmal alle heiligen Zeiten oder gar zum ersten Mal Football, und zwar hauptsächlich wegen des Futterns und der Halftimeshow? Dann ist das hier Ihre Vorschau, die anderen sind wohl ab der Mitte dieses Artikels besser aufgehoben. Die Basics vorneweg: Es spielen die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles, wobei Letztere minimal zu favorisieren sind.

Wie sie in den Super Bowl kamen? Die National Football League (NFL) ist in zwei Hälften geteilt, deren Sieger sich alljährlich den Titel ausspielen: die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Die Chiefs gewannen den Grunddurchgang der AFC mit 14 Siegen und drei Niederlagen, quälten sich in den zwei folgenden Playoff-Spielen aber vor allem wegen einer Blessur ihres Quarterbacks Patrick Mahomes nur zu knappen Siegen. Auch die Eagles gewannen 14 Grunddurchgangsspiele, rauschten dann aber mit dem Gesamtscore von 69:14 durch ihre zwei Playoff-Partien.

Die Quarterbacks, die Halftimeshow

Vor der Saison hätten den Eagles nur die Allerkühnsten den Finaleinzug zugetraut. Sie krönten sich zuletzt 2018 in einem Spektakel gegen die New England Patriots, erlebten dann aber einige mittelmäßigere Jahre. Der Aufschwung zum Ligakrösus hat in einem komplexen Sport wie Football freilich zahllose Gründe, einer der triftigsten heißt Jalen Hurts und ist von Beruf Quarterback.

Mit diesem Quarterback steht und fällt das Eierlaberlspiel. Der Spielmacher bekommt den Ball bei jedem Spielzug als Erster in die Hand und muss ihn unfallfrei weiterverteilen. Der vorgestern als wertvollster Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnete Chiefs-Spielmacher Mahomes ist der beste dieser Zunft; seit er 2018 die Chefrolle übernommen hat, zählt sein Team alljährlich zu den Topfavoriten. Gewonnen hat er den Super Bowl bisher aber nur 2020.

Ach ja, das Wichtigste: Die Halftimeshow liefert Rihanna, ihr erster Auftritt seit mehr als sechs Jahren wird 13 Minuten dauern, Gaststars (womöglich Jay-Z?) sind zu erwarten. Zum Abschluss noch ein fieses Detail aus der Geografie: Kansas City liegt im Bundesstaat Missouri, nicht in Kansas. Da ist schon ein US-Präsident drübergestolpert.

Das Verdienst der Gewichtigen

Sie schlafen seit Jahrzehnten in Vince-Lombardi-Bettwäsche, diskutieren am Frühstückstisch über die Meriten von Nick Sabans Cover-7-Defense und haben schon längst gelesen, dass sich mit Mahomes und Hurts erstmals zwei schwarze Quarterbacks im Super Bowl duellieren? Alsdann.

Routinierte Footballnerds wissen zwei Dinge: Beim Münzwurf landet das Geldstück immer auf der Heads-Seite, und der Sieg im Super Bowl führt über die Lines. Und hier sind die Eagles im Vorteil. Ihre O-Line fährt mit der Konkurrenz spazieren – die Running Backs Miles Sanders und Boston Scott in Ehren, aber dass das Laufspiel der Eagles in der zweiten Saisonhälfte historisch stark war, ist das Verdienst der Gewichtigen.

Verschlimmernd könnte hinzukommen, dass die Laufverteidigung beileibe nicht die Stärke der Chiefs ist. Ja, Chris Jones inhaliert ausgewachsene Linemen als Snack, aber seine Kompagnons sind nicht ohne Fehler. Edge-Rookie George Karlaftis war griechischer Wasserball-Nachwuchsteamspieler; mag sein, dass er bei den Run-Pass-Options der Eagles wieder ins Schwimmen kommt.

Die Frage nach dem Knöchel

Die D-Line der Eagles ist dagegen ein Ungeheuer. Der Defense gelangen in der Regular Season 70 Sacks. Die zweitplatzierten Chiefs kamen auf deren 55, der Liga-Schnitt war 40,5. Wer ständig vorn liegt, bekommt automatisch mehr Gelegenheit zur Quarterbackjagd, aber das sind gewaltige Zahlen.

Den Pass Rush beherrschen auch die Chiefs. Deren Defensive Coordinator Steve Spagnuolo dürfte sein Heil im Blitz suchen, denn wenn er Zeit hat, ist Hurts einer der besten Quarterbacks der Liga. Unter Druck verkehrt sich das – der 24-Jährige ist flott zu Fuß, aber in Bewegung verabschiedet sich jede Präzision aus seinen Würfen.

Analysen hin, Statistiken her: Am Ende ist Patrick Mahomes Patrick Mahomes. Ist sein Knöchel wirklich genesen, muss man den erst einmal schlagen. Vor allem, da die Eagles auf dem Papier kein Gegengift zu Tight-End-Koloss Travis Kelce haben und Head Coach Andy Reid für sein womöglich letztes Spiel sicher ein paar Trickspielzug-Schmankerln angerichtet hat. (Martin Schauhuber, 12.2.2023)