Zahlreicher Scheinwerfer auf ausgefahrenen Hubarbeitsbühnen bringen das Innere der Katherale für die Netflix-Serie "The Crown" zum Erleuchten. Foto: Anna-Maria Bauer

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Netflix-Serie "The Crown": Lady Dianas Begräbnis mit Feingefühl – Die Kathedrale von Winchester dient als Kulisse für den Dreh vom Begräbnis Lady Dianas in der sechsten Staffel. Der Dreh lockt Schaulustige an, sorgt aber auch für Kritik

Hacker in der "ZiB 2": Alles richtig gemacht, oder? – Warum schafft Wien die Maskenpflicht nicht sofort ab, sondern erst in drei Wochen? Eine eindeutige Antwort blieb Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in der "ZiB 2" schuldig

"Dating Naked" auf Paramount+: No Shame, no Schambehaarung – Alle Kandidatinnen und Kandidaten in der TV-Show "Dating Naked" sind splitterfasernackt, abgesehen von Ganzkörpertattoos und Körperschmuckketten

Murdoch-Konzern News Corp will 1.250 Stellen streichen – Nach Umsatzeinbruch von sieben Prozent im vergangenen Quartal wackeln fünf Prozent der Arbeitsplätze

Opernball–Moderator Knoll: "Ball ist eine riesen Party" – Für Knoll ist es eine doppelte Premiere und sein erster Opernball überhaupt. "Nach einer kurzen Nachdenkpause habe ich zugesagt"

Online-Debatte statt Hasskommentare: ZDF bastelt an Diskursmedium – Für das Forschungsprojekt kooperieren öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus Kanada, der Schweiz und Belgien

Zurück in die Zukunft, Asterix erobert Rom und Philadelphia: TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über Gas aus dem Schwarzen Meer, Sturm Graz gegen Rapid Wien und eine Doku über Paparazzi

