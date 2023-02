So sah der Cybertruck 2021 bei einer Ausstellung in New York aus.

Foto: REUTERS, JEENAH MOON

Vergangene Woche kündigte Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen an, dass der Cybertruck aus Designperspektive fertig sei. Die Produktion solle in weniger als sechs Monaten starten, so Holzhausen im inoffiziellen Tesla-Podcast "Ride the Lightning".

Der Cybertruck sollte ursprünglich 2019 an die Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden, der Termin wurde aber erst auf 2022 und dann erneut auf (nun offenbar Ende) 2023 verschoben. Knapp 1,5 Millionen Vorbestellungen sind für das neue Modell bereits eingegangen, schon eine Woche nach der Vorstellung des Trucks Ende 2019 hat es laut Musk 250.000 Reservierungen gegeben.

Erste Sichtungen "in freier Wildbahn"

Zur Freude der Tesla-Community tauchten in den letzten Tagen nun erste Fotos und Videos des futuristisch anmutenden Elektro-Pick-ups auf. User "Ftronz" aus Palo Alto teilte mit der Botschaft "The monster exists" erste Bilder des Trucks auf Instagram.

User Flavio Tronzano aka Ftronz teilte Bilder und Videos des neuen Cybertruck auf Instagram. Foto: Bild: Ftronz/Instagram

Auf Twitter veröffentlichte der User @Tokyotesla1 vergangenes Wochenende außerdem ein Video, das vermutlich letztes Jahr beim Cyber Rodeo Event in Teslas Gigafactory entstanden war. In dem Clip sieht man, wie der Cybertruck dank Allradlenkung mit hinten und vorn eingeschlagenen Rädern durch die Fabrikhalle gleitet.

Kann er schwimmen?

Als Musk 2019 den Elektro-Pick-up ankündigte, erntete er nicht nur frenetischen Jubel, sondern fragte die anwesenden Tesla-Fans auch, was sie sich vom Cybertruck wünschten. Die Antwort aus dem Publikum: Er soll schwimmen können.

Gesagt, getan. Offenbar nahm sich der Tesla-Chef den Wunsch zu Herzen, bereits Ende September twitterte er, dass "der Cybertruck wasserfest genug sein wird, um kurzfristig als Boot zu funktionieren", und "Flüsse, Seen und sogar Meere" überqueren können soll, wenn diese nicht zu unruhig sind. Genau genommen soll er den "Kanal von Starbase nach South Padre Island überqueren können", so ein weiterer Tweet.

Technische Details im Überblick

Auf den ersten Blick sticht beim Cybertruck natürlich das futuristische, ausgesprochen kantige Design ins Auge. Der Begriff "Wuchtbrumme" ist hier sicherlich treffend gewählt: Auf 5,86 Meter Länge, 2,03 Meter Breite und 1,90 Meter Höhe soll der elektronische Koloss Platz für bis zu sechs Personen bieten.

Die Ladefläche des Pick-ups erlaubt eine Beladung bis 1.500 Kilogramm, in 2,9 Sekunden beschleunigt das dreimotorige Modell von null auf 100 Stundenkilometer (für die viermotorige Variante sind noch keine Daten bekannt).

Ungewisse Preisgestaltung

Wurde bei der Erstvorstellung 2019 noch ein Kaufpreis von 39.000 Dollar genannt, liegt der Kostenpunkt nun vermutlich jenseits von 45.000 Dollar. Nähere Angaben machte das Unternehmen bisher jedenfalls nicht, der ursprünglich anvisierte Preis scheint jedenfalls nicht zuletzt wegen der hohen Inflation nicht haltbar. (Lisa Haberkorn, 10.2.2023)