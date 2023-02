Diese Jets könnten schon bald gegen die russischen Invasoren zum Einsatz kommen. Foto: imago images/StockTrek Images

Brüssel/Kiew – Es war eine der sensibelsten Fragen, die inner- und außerhalb der Verhandlungsräume der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel diesen Donnerstag gestellt wurden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sie mitgebracht: Werden EU-Staaten nach den Kampfpanzern nun auch Kampfflugzeuge liefern? Es gilt für viele als der nächste logische Schritt westlicher Waffenlieferungen in der Unterstützung der Ukraine. "In den kommenden Wochen" werde das nicht passieren, wich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in einer nächtlichen Pressekonferenz aus.

Ausschließen wollte Macron in dieser Sache aber gar nichts, alle Optionen seien auf dem Tisch. Schon etwas konkreter äußerte sich Selenskyj vor Journalisten. Er bestätigte Gespräche darüber, "einige Länder" hätten auch Zusagen gemacht. Aber aus strategischer Rücksicht darauf, dass man Russland keine Informationen zukommen lassen wolle, werde man sich öffentlich nicht dazu äußern.

Nicht mehr unentbehrlich

Der Erste, der die Geheimhaltung durchbrach und das indirekt bestätigte, war dann der slowakische Premier Eduard Heger. Seine Regierung werde "an der Erfüllung dieses Wunsches arbeiten", sagte er bei einem Gespräch mit Selenskyj, bei dem dieser um die Lieferung der MiG-29 sowjetischen Typs bat: "Es ist im slowakischen und im europäischen Interesse, Ihnen zu helfen." Wenig später gab Heger bekannt, dass die Gespräche dazu nun beginnen könnten, jetzt, wo Kiew offiziell um die Kampfjets angesucht habe.

Vom slowakischen Verteidigungsminister noch kürzlich als "unentbehrlich" für die slowakische Verteidigung bezeichnet, heißt es mittlerweile, man benötige sie nicht mehr, da sie nur mehr "vom feindlichen Russland" repariert werden können. Finanziert werden soll die Übergabe mit EU-Geld.

Beim Gipfel hatte Selenskyj den Regierungschefs in mehreren Gruppengesprächen konkret genannt, was sein Land dringend an Waffen und Munition benötige. Österreichs Kanzler Karl Nehammer betonte, dass Wien wegen seiner Neutralität keine schweren Waffen, sondern nur leichtes Material wie Schutzausrüstung liefern könne. (tom, faso, 10.2.2023)