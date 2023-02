Johannes Tratter ist seit der Wahl im Oktober 2022 Landtagsabgeordneter, konsumiert in seiner Funktion als Landesbeamter aber seitdem Urlaub

Ein Bild aus besseren Zeiten: Aufgrund der breiten Kritik an Johannes Tratter distanzierte sich Landeshauptmann Anton Mattle jüngst von dem Abgeordneten. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Der frühere Tiroler ÖVP-Landesrat und jetzige Landtagsabgeordnete Johannes Tratter sorgt derzeit für einiges Rumoren in der Volkspartei. Tratter war nach seinem Ausscheiden aus der Regierung Ende Oktober – neben seiner Abgeordnetentätigkeit – als Beamter in den Landesdienst zurückgekehrt, konsumiert aber seitdem – rechtmäßig – Urlaub. Der schwarze Arbeiterkammer-Chef Erwin Zangerl ortet "sicher keine gute Optik". Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Mattle kann die Kritik "an der schiefen Optik nachvollziehen".

Urlaub soll noch bis März dauern

Tratter blieb indes am Freitag offenbar bei seiner bisherigen Position. Auf APA-Anfrage verwies er auf die Stellungnahme der Öffentlichkeitsarbeit des Landes zuvor. Dabei hatte es geheißen, dass der Ex-Landesrat seit dem Wiederaufleben seines Beamtendienstverhältnisses "wie jeder andere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst" gesetzlichen Anspruch auf Urlaub habe, nachdem er als Regierungsmitglied keinen solchen gehabt hatte. Im Beamtendienstrecht sei zudem gesetzlich geregelt, den nicht konsumierten Urlaub vom Vorjahr mitnehmen zu können, teilte das Land der APA mit. Letzteres ist in der "Causa Tratter" offenbar der Fall.

Für den Landtagsabgeordneten gelte dieselbe gesetzliche Regelung wie für alle anderen Beamten gemäß des Beamtendienstrechtes des Bundes, so auch in Bezug auf Anspruch auf Erholungsurlaub. Tratter selbst hatte zuletzt erklärt, dass alles klar gesetzlich geregelt sei und es für ihn keinen Sonderstatus gebe. Der Urlaub, der noch bis März andauern soll, stehe ihm zu.

Mattle: "Persönliche Entscheidung" Tratters

Mattle ging unterdessen auf Distanz zu seinem prominenten Parteikollegen. Die Vorgangsweise sei eine "persönliche Entscheidung von Johannes Tratter", ließ der Landeshauptmann die APA wissen. Die entstandene Optik werde nämlich "den fachlichen Qualifikationen, die Johannes Tratter zweifelsohne vorweisen kann", nicht gerecht. Grundsätzlich vertrete er die Meinung, dass Politikerinnen und Politikern nach ihrer Zeit in einem Regierungsamt eine Rückkehr in das Berufsleben möglich sein müsse, betonte Mattle.

Der Landeshauptmann habe mit der Personalabteilung des Landes Rücksprache gehalten. Dabei sei die "Rechtmäßigkeit des Rückkehrrechts" Tratters und der damit verbundene Urlaubsanspruch bestätigt worden. Sobald der Ex-Landesrat seinen Urlaub beendet habe, werde er umgehend einer Dienststelle im Landesdienst zugeteilt. "Solange ein aufrechtes Dienstverhältnis besteht, wird Johannes Tratter der entsprechenden Arbeit vollumfänglich nachkommen", erklärte der Landeshauptmann.

AK-Chef Zangerl für "saubere Lösung"

"Ich verstehe nicht, warum sich Hannes Tratter nicht weiterhin karenzieren lässt. Als Abgeordneter bezieht er ohnehin ein Einkommen", fuhr indes Zangerl gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" ("TT")schärfere Geschütze auf. Das wäre eine saubere Lösung gewesen. Jetzt seien es aber zwei Gehälter, richtete der Arbeiterkammerpräsident seinem Parteifreund aus. Tratter, auch ÖVP-Bezirksparteiobmann von Innsbruck-Land, war von 2012 bis vergangenes Jahr Landesrat in den Kabinetten von Ex-Landeshauptmann Günther Platter gewesen. Davor war der frühere Bürgermeister von Hall in Tirol Beamter im Landesdienst, unter anderem als Leiter der Wirtschaftsabteilung im Amt der Tiroler Landesregierung.

Im Gegensatz zu Tratter sind laut "TT" andere prominente Landespolitiker neben ihrem politischen Mandat nicht Landesbeamte in Vollzeit. So sei beispielsweise ÖVP-Klubchef Jakob Wolf als Landesbeamter ebenso außer Dienst gestellt wie etwa Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) oder Liste-Fritz-Parteichefin Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider.

Opposition spricht von "Privilegienstadl" und "Dauerurlaub"

Die Oppositionsparteien kritisierten Tratter ebenfalls klar. "Man sieht deutlich, dass die ÖVP Tirol vor Jahrzehnten bereits zum dunkelschwarzen Privilegienstadl umgebaut hat, und es ändert sich rein gar nichts", kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. "Offensichtlich befindet sich Ex-ÖVP-Landesrat Tratter seit mehr als 15 Wochen im Dauerurlaub", so indes Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint.

"Mit Stand heute hat Ex-Landesrat Hannes Tratter bereits 16 Wochen bezahlten Urlaub am Stück konsumiert", sagte der Klubobmann der Grünen Gebi Mair. Nach eigenen Angaben könne er "nur den Kopf schütteln." Mair kündigte eine Landtagsanfrage an Mattle an. Auch Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer nahm Tratter ins Visier: "Tratter kassiert zwei Einkommen, befindet sich aber als Beamter seit mehr als 100 Tagen im Urlaub. Wie geht das?" Er forderte, dass der Ex-Landesrat der Öffentlichkeit seine Urlaubsberechnungen vorlegen müsse. Jedenfalls solle er die Konsequenzen ziehen und zurücktreten.

Tratter steht aber nicht nur wegen der Urlaubscausa in der Kritik: Der ÖVP-Politiker hatte auch angekündigt, sich um einen Geschäftsführerposten in der gemeinnützigen Baugesellschaft "Neue Heimat Tirol" zu bewerben. Die Opposition ortete Postenschacher alten Stils, die Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ verwiesen hingegen auf eine Expertenkommission, die dem Land einen Personalvorschlag unterbreiten wird. Tratter würde in der Geschäftsführung auf Ex-SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Hannes Gschwentner folgen, dessen Bestellung seinerzeit auch scharf kritisiert worden ist. (APA, 10.2.2023)