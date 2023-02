Der Sprecher des Weißen Hauses John Kirby bestätigte auf einer Pressekonferenz am Freitag den Abschuss. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Washington D.C. – Knapp eine Woche nach dem Abschuss eines laut USA chinesischen Spionageballons hat das Pentagon ein weiteres fliegendes Objekt in ihrem Luftraum zum Absturz gebracht. Wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitagnachmittag in Washington sagte, wurde das Objekt über dem Staat Alaska abgeschossen. Es sei in rund 40.000 Fuß (12.192 Meter) Höhe geflogen und habe daher den zivilen Luftverkehr gefährdet, sagte Kirby.

Das Objekt habe die Größe eines Kleinwagens gehabt und sei damit kleiner gewesen als der chinesische Ballon, der vom US-Militär nach einem tagelangen Flug über die Vereinigten Staaten über dem Atlantik abgeschossen worden war. Zur Herkunft des nun abgeschossenen Flugobjekts könne er noch nichts sagen, so Kirby. (APA, 10.2.2023)