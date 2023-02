Viele Menschen werden nach wie vor vermisst. Foto: IMAGO / ZUMA Wire / Tunahan Turhan

Istanbul/Gaziantep/Idlib – Die Zahl der Toten nach den schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist auf über 24.000 gestiegen. Allein in den betroffenen Gebieten in der Türkei wurden 20.665 Tote geborgen, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad am Samstagmorgen mitteilte.

In Syrien wurden mehr als 3500 Todesopfer gemeldet. Viele Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst. Hunderttausende wurden durch die Erdstöße obdachlos. Etwa 24,4 Millionen Menschen sind der Türkei zufolge von den Erdbeben betroffen.

In der Türkei wurden den Behördenangaben zufolge zudem fast 93.000 Menschen aus den Erdbeben-Gebieten herausgebracht. Mehr als 166.000 Einsatzkräfte seien an den Rettungs- und Hilfseinsätzen beteiligt. Seit dem ersten Beben am Montagmorgen seien fast 1900 Nachbeben registriert worden.

Einzelne Rettungen

Laut Vize-Präsident Fuat Oktay konnten in den vergangenen 24 Stunden landesweit noch 67 Menschen lebend aus dem Schutt gezogen werden. Die Rettungskräfte zogen in Kahramanmaras 112 Stunden nach dem Beben einen 46 Jahre alten Mann aus der Ruine eines siebenstöckigen Gebäudes, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

In der Provinz Gaziantep wurde demnach eine schwangere Frau nach 115 bangen Stunden zurück ans Tageslicht geholt. Ebenfalls in Gaziantep bargen Helfer ein neunjähriges Mädchen nach 108 Stunden aus dem Schutt – ihre beiden Eltern und ihre Schwester waren da jedoch schon tot. In der osttürkischen Provinz Kahramanmaras konnte ein 15-jähriges Mädchen nach über 110 Stunden lebend geborgen werden, wie der Samariterbund mitteilte.

Grenze zu Syrien

Den Überlebenden des Erdbebens fehlt es am Notwendigsten. Vor allem nach Syrien kommen Hilfslieferungen nur stockend, aktuell ist der Grenzübergang Bab al-Hawa der einzige Zugang in die Rebellengebiete. Ärzte ohne Grenzen hob am Freitag dessen Bedeutung hervor. "Bab al-Hawa muss offen bleiben", sagte die logistische Koordinatorin der NGO für Syrien, Karin Puchegger, zur Austria Presse Agentur.

Die 36-jährige Oberösterreicherin sprach von einem "Nadelöhr", das den Hilfsgütertransport in das vom Erdbeben betroffenen Nordsyrien stark verzögere. Zerstörte Straßen, Überflutungen und ein Mangel an Treibstoff erschwerten den Hilfseinsatz für Ärzte ohne Grenzen.

Berlin plant Visaerleichterungen

Der deutsche Agrarminister Cem Özdemir sprach sich für rasche Einreise-Erleichterungen aus, damit Betroffene des Erdbebens zu Angehörigen nach Deutschland kommen können. "Viele Menschen in Deutschland haben Verwandte in der Katastrophenregion und sorgen sich verzweifelt um sie", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die deutsche Bundesregierung hatte eine "pragmatische Lösung" bei der Visa-Vergabe an Überlebende der Erdbebenkatastrophe in Aussicht gestellt.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigte am Freitag an, vom Erdbeben betroffenen Menschen mit Verwandten in der Hauptstadt die Einreise nach Deutschland zu erleichtern. Sie sollen schneller als sonst das nötige Visum erhalten können. (Reuters, APA, 11.2.2023)