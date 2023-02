Bundeskanzler Karl Nehammer beim EU-Gipfel in Brüssel. Foto: APA/BKA/FLORIAN SCHRÖTTER

Bis spät in die Nacht haben Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel über Lösungen für die drängendsten Probleme gerungen. Es ging um den Krieg in der Ukraine und um die Flüchtlingsfrage, wie man die 2022 stark angestiegene Zahl irregulär eingereister Migranten wieder einfangen könnte.

Zentral war der Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Mit ihm wurde nicht nur über Waffen geredet, sondern auch über Flüchtlinge. Der Gipfel sicherte zu, dass die Ukraine und ihre leidende Bevölkerung maximale humanitäre Hilfe bekommen. Selbst wenn weitere Millionen ukrainischer Flüchtlinge kommen, sollte der Krieg weiter eskalieren, werden die EU-Partner sie nicht im Stich lassen – "was immer nötig ist". Bisher gibt es acht Millionen Flüchtlinge in der EU. Diese Einordnung ist deshalb so wichtig, weil man in der innerösterreichischen politischen Debatte zur Asyl- und Migrationspolitik den Eindruck hat, dass die Relationen zur realen Welt verloren gehen. Die Polarisierung zwischen den Parteien wird immer extremer. Das tut nicht gut. So findet Österreich nicht zu einer vernünftigen, einer angemessenen Asyl- und Migrationspolitik.

Die einen tun so, als gäbe es kein Problem mit irregulärer Migration, mit krimineller Schlepperei, obwohl fast 400.000 Asylwerber irregulär in die EU eingereist sind. Sie behaupten, die humanitäre Tradition der Flüchtlingshilfe sei in Gefahr, als wollte "Brüssel" eine "Festung Europa" bauen. Das stimmt einfach nicht.

Die anderen nähern sich dem Thema vor allem mit Angstmache, der Anschauung, dass man gegen Zuwanderer aller Art vor allem Zäune an den Grenzen auszubauen habe – als müsse die Europäische Union im permanenten Abwehrkampf gegen Menschen sein, die Hilfe brauchen. Es gibt Millionen Zuwanderer, die auf rechtlich ordentlichen Wegen in die EU kommen – die die Union auch braucht, will sie Wohlstand sichern.

Zuspitzung auf "Zäune" ist zu simpel

Beides verzerrt die Wirklichkeit. Eine Zuspitzung der Diskussion auf "Zäune", wie das derzeit – angeheizt durch Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze – passiert, hat einen etwas simplen Charakter. Und ist in Wahrheit auch gar nicht nötig. Die harte Debatte der Staats- und Regierungschefs, an deren Ende man sich doch noch gefunden hat, hat es wieder einmal gezeigt. Lösungen in diesem Bereich gibt es nur, wenn eine große Zahl an Faktoren und Maßnahmen berücksichtigt wird. Die großen Vereinfacher und Populisten führen zu nichts.

Denn 27 Mitgliedsländer haben naturgemäß völlig konträre Interessen beim Umgang mit Asylwerbern und Wirtschaftsmigranten. Je nach geografischer Lage oder politischer Ausrichtung forcieren sie andere Ziele. Aber fast alle waren sich darin einig, dass eine Gemeinschaft es auf längere Sicht nicht hinnehmen kann, wenn die Grundprinzipien gemeinschaftlicher Politik in größerem Ausmaß verletzt werden. Das ist der Fall, wenn eine geordnete Trennung von Asylwerbern und Migranten, die nicht verfolgt werden, immer schwerer wird. So gesehen war es nur logisch, was die EU-Regierungschefs beschlossen haben: restriktive Maßnahmen für die EU-Außengrenzen, um den Zuzug zu regulieren, und mehr Rückführungen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Darüber sollte man in Ruhe, ohne Emotionalisierung, sachlich und auf Basis unserer Grundwerte diskutieren können. Regierungschef Nehammer müsste da vorangehen. (Thomas Mayer, 11.2.2023)