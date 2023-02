Bronze an Schweizerin Suter – Hütter und Puchner schrammen zeitgleich als Vierte an Bronze vorbei – Italiens Topfavoritin Goggia gescheitert

In dieser Galerie: 2 Bilder Jasmine Flury konnte es selbst kaum fassen. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nina Ortlieb (Startnummer fünf) konnte beim Abschwingen nicht ahnen, dass sie so knapp an Gold vorbeischrammen wird. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD

Méribel – Die alpine Ski-WM in Courchevel/Méribel ist um eine Sensation reicher. Nach dem überraschenden Goldmedaillengewinn des Kanadiers James Crawford im Super-G ist am Samstag Jasmine Flury in 1:28,03 Minuten völlig unerwartet zur Weltmeisterin in der Abfahrt avanciert. Viel fehlte nicht und Nina Ortlieb hätte sich Gold geschnappt. Die Vorarlbergerin musste sich letztlich nur um vier Hundertstel der 29-jährigen Schweizerin aus Davos beugen und mit Silber begnügen. Bronze ging an Corinne Suter, die Schweizerin verpasste Gold nur um 0,12 Sekunden. Die 28-Jährige hatte bei Olympia in Peking und bei der WM in Cortina d’Ampezzo Gold in der Abfahrt gewonnen.

Die Österreicherinnen präsentierten sich stark. Die Super-G-Bronzene Cornelia Hütter landete zeitgleich mit Mirjam Puchner 0,25 Sekunden hinter Bronze auf Rang vier. Stephanie Venier (+0,57) belegte den siebenten Platz. Sie hatte sich als Schnellste im Mittwoch-Training in der internen Qualifikation einen Startplatz gesichert und war bis Samstag die bislang letzte österreichische Medaillengewinnerin in der Abfahrt. Sie hatte 2017 in St. Moritz Silber gewonnen. Bisher letzte Weltmeisterin aus Österreich war Elisabeth Görgl 2011 in Garmisch-Partenkirchen.

"Die Anspannung beim Zuschauen ist extrem groß. Ich ärgere mich ein bisserl, es wäre mehr drinnen gewesen", sagte Ortlieb im ORF. Sie hatte sich erst Ende Jänner bei einem Sturz in der Abfahrt von Cortina eine Gehirnerschütterung zugezogen und kam mit lädiertem Knie nach Méribel. Ein Jahr davor hatte sie sich Kreuzband, Innenband, Außenmeniskus und Patellasehne gerissen.

Fünf Medaillen für Österreich

Für das bislang schwächelnde Schweizer Team sind es die Medaillen zwei und drei, nachdem Wendy Holdener in der Kombination Silber gewonnen hatte. Österreich hält nach Silber durch Marco Schwarz (Kombination) und Ortlieb, sowie Bronze durch Hütter (Super-G), Raphael Haaser und Ricarda Haaser (je Kombination) bei fünf Stück, nimmt aber auf Grund einer fehlenden Goldmedaille nur den fünften Platz in der Medaillenwertung ein, während die Schweiz hinter Italien (zweimal Gold) auf Rang zwei rangiert.

Erst ein Weltcupsieg für Flury

Flury hat bisher erst ein Weltcuprennen gewonnen und das ist schon ein Zeiterl her: Im Dezember 2017 hatte sie in St. Moritz einen Super-G für sich entschieden. Im Jänner 2022 hatte sie in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen mit Platz zwei ihren zweiten und bislang letzten Podestplatz geholt.

Die Topfavoritin Sofia Goggia verpasste erneut eine WM-Medaille in der Abfahrt, nachdem sie die Heim-WM in Cortina verletzt auslassen musste. Die Italienerin vergab ihre Chancen mit einem Verschneider im unteren Streckenabschnitt, rammte ein Tor und wurde disqualifiziert. 2018 hatte sie bei Olympia in Pyeongchang Abfahrtsgold geholt.

Nach dem Rennen wurde in einer Trauerminute ihrer ehemaligen Teamkollegin Elena Fanchini gedacht, die am Mittwoch mit 37 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb. (Thomas Hirner aus Méribel, 11.2.2023)

WM-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen am Samstag in Meribel:

1. Jasmine Flury (SUI) 1:28,03

2. Nina Ortlieb (AUT) 1:28,07 +0,04

3. Corinne Suter (SUI) 1:28,15 +0,12

4. Mirjam Puchner (AUT) 1:28,40 +0,37

. Cornelia Hütter (AUT) 1:28,40 +0,37

6. Ilka Stuhec (SLO) 1:28,45 +0,42

7. Stephanie Venier (AUT) 1:28,60 +0,57

8. Kira Weidle (GER) 1:28,64 +0,61

9. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:28,74 +0,71

10. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:28,87 +0,84

11. Priska Nufer (SUI) 1:28,89 +0,86

12. Laura Gauche (FRA) 1:29,06 +1,03

13. Elena Curtoni (ITA) 1:29,08 +1,05

14. Laura Pirovano (ITA) 1:29,09 +1,06

15. Romane Miradoli (FRA) 1:29,10 +1,07

. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:29,10 +1,07

17. Joana Hählen (SUI) 1:29,29 +1,26

18. Nicol Delago (ITA) 1:29,44 +1,41

19. Isabella Wright (USA) 1:29,71 +1,68

20. Elvedina Muzaferija (BIH) 1:29,94 +1,91

21. Anouk Errard (FRA) 1:30,14 +2,11

22. Cande Moreno (AND) 1:30,15 +2,12

23. Tricia Mangan (USA) 1:30,24 +2,21

24. Greta Small (AUS) 1:30,33 +2,30

25. Ania Monica Caill (ROU) 1:32,25 +4,22

26. Sabrina Simader (KEN) 1:32,36 +4,33

Ausgeschieden: Breezy Johnson (USA), Emma Aicher (GER)

Disqualifiziert: Sofia Goggia (ITA)