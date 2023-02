Die 21-Jährige ringt die Tschechin Vondrousova in drei Sätzen nieder. Am Sonntag spielt sie gegen die topgesetzte Griechin Sakkari oder die Kroatien Martic

Finale, oho! Foto: IMAGO//tennisphoto.de/Mathias Schulz

Linz – Die erste Finalistin des mit 259.303 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz heißt Anastasia Potopowa. Die als Nummer acht gesetzte Russin besiegte am Samstag im ersten Halbfinale des WTA-250-Turniers im Design Center die Tschechin Marketa Vondrousova mit 6:1,6:7(4),6:3. Es war ihr erster Sieg im dritten Duell mit der Linkshänderin aus Sokolov. Im Endspiel trifft die 21-jährige Potapowa auf die topgesetzte Maria Sakkari (GRE) oder Petra Martic (CRO-6).

Für Potapowa bedeutet der Finaleinzug eine Rankingverbesserung um Platz 33, auf jeden Fall steht sie am Montag so weit oben wie nie zuvor. Linz ist ihr insgesamt fünftes Endspiel auf der Tour, den bisher einzigen Titel hatte Potapowa im Vorjahr in Istanbul gewonnen. (APA, 11.2.2023)