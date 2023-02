Und fertig. Foto: APA/KRUGFOTO

Red Bull Salzburg hat sich nach dem verpatzten Jahresauftakt mit dem Aus im Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz zum Frühjahrsstart in der Fußball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Der Serienmeister besiegte Austria Lustenau zu Hause 4:0 (0:0) und führt weiter sechs Punkte vor Sturm. Fernando brachte die Bullen bei seinem Liga-Comeback nach langer Verletzungspause mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (49., 52.). Dazu trafen Nicolas Seiwald (76.) und Nicolas Capaldo (91.).

Den Salzburgern gelang damit auch die Generalprobe für das Heimspiel der Europa-League-Zwischenrunde am Donnerstag (18.45 Uhr) gegen AS Roma. In der Bundesliga sind sie im eigenen Stadion seit Dezember 2020 35 Spiele ungeschlagen. Die Lustenauer starteten nach vier ungeschlagenen Ligapartien zum Herbst-Abschluss mit einer herben Niederlage ins Frühjahr. Die drei Punkte Rückstand des achtplatzierten Aufsteigers auf die Meistergruppen-Ränge werden am Sonntag anwachsen.

Änderungen

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nahm im Vergleich zum Cup-Aus im Elferschießen gegen Sturm zwei Änderungen vor. Routinier Andreas Ulmer ersetzte als Linksverteidiger Bernardo, im Sturm stand Fernando erstmals seit seiner Mitte September erlittenen Oberschenkelverletzung in der Startelf. Sekou Koita musste auf die Ersatzbank, Hochkaräter wie Benjamin Sesko oder Jerome Onguene fanden nicht einmal dort einen Platz.

Für Lustenau begann im ersten Pflichtspiel nach dem Abgang von Topscorer Bryan Teixeira zu Sturm Graz der neue Trabzonspor-Leihstürmer Emrehan Gedikli. Eine Offensivszene hatten die Vorarlberger erst beim Stand von 0:4 durch Stefano Surdanovic zu verzeichnen. Der Außenseiter verteidigte sich gegen den Ball in seinem 5-3-2-System aber vor der Pause geschickt.

Salzburg diktierte vor 7.507 Zuschauern in Wals-Siezenheim zwar das Spiel, wurde in der ersten Hälfte aber selten zwingend. Eine Ulmer-Flanke brachte Fernando aus guter Position nicht aufs Tor (20.). Lucas Gourna-Douath klopfte per Kopf bei Lustenau-Keeper Domenik Schierl an (25.), Noah Okafor traf nach einer Einzelaktion das Außennetz (37.).

Stark

Kurz nach Seitenwechsel schlug Fernando zweimal zu. Bei seinem ersten Treffer knallte der Brasilianer das Kunstleder nach einem kurz abgespielten Corner und sehenswerter Kombination von Okafor und Maurits Kjaergaard unter die Latte. Keine vier Minuten später schickte ihn Amar Dedic auf die Reise, Fernando schloss nach einem Haken überlegt ins lange Eck ab. Es war nicht nur der erste Doppelpack des 23-Jährigen für Salzburg, er hält trotz seines fünfmonatigen Ausfalles nun auch bereits bei sechs Ligatoren.

Nach Fernandos verdientem Abgangsapplaus (63.) kam Toptalent Oscar Gloukh zu seinem Pflichtspieldebüt für Salzburg (ab 73.). Der 18-jährige Israeli war im Jänner für kolportierte sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zu den Bullen gewechselt. Das 3:0 erzielte Ersatzkapitän Seiwald mit einem Schuss von knapp außerhalb des Strafraumes. Der 21-Jährige jubelte über sein erstes Bundesligator. Sein eingewechselter ÖFB-Teamkollege Junior Adamu war zuvor alleine vor Schierl gescheitert.

Ein Schützenfest wie beim 6:0 im August in Lustenau wurde es nicht ganz. Der eingewechselte Capaldo, der gegen Sturm im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch vergeben hatte, durfte sich nach einem Fehler von Lustenaus Jean Hugonet aber auch noch in die Schützenliste eintragen. In der Bundesliga sind die Bullen seit Ende Juli 15 Partien unbesiegt. In den vergangenen sieben Ligaspielen gab es nur beim 0:0 im Schlager im Oktober gegen Sturm einen Punkteverlust. (APA, 11.2.2023)

Fußball-Bundesliga (17. Runde):

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau 4:0 (0:0).

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 7.507 Zuschauer, SR Hameter

Tore: 1:0 (49.) Fernando

2:0 (52.) Fernando

3:0 (76.) Seiwald

4:0 (91.) Capaldo

Salzburg: Köhn – Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer (81. Van der Brempt) – Gourna-Douath (63. Capaldo) – Seiwald, Sucic, Kjaergaard (73. Gloukh) – Fernando (63. Adamu), Okafor (73. Koita)

Lustenau: Schierl – Koudossou (75. Grujicic), Anderson, Maak, Hugonet – Türkmen (65. Tiefenbach), Surdanovic, Rhein, Guenouche (75. Berger) – Gedikli (58. Motika), Fridrikas (65. Diaby)

Gelbe Karten: Okafor, Gourna-Douath, Kjaergaard bzw. Fridrikas, Türkmen