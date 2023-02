Dritter. Foto: APA/Getty Images via AFP

Der erste US-Skisprung-Weltcup seit 14 Jahren ist am Samstag in Lake Placid an Andreas Wellinger gegangen. Der erste Saisonsieg der Deutschen war der vierte des schon im Training starken 27-Jährigen. Daniel Tschofenig kam 0,6 Punkte hinter dem japanischen Halbzeit-Leader Ryoyu Kobayshi auf Rang drei, der Kärntner erreichte damit sein erstes Weltcup-Podest.

"Ich bin überglücklich mit dem Ergebnis. Ich freue mich auf die nächsten Wettbewerbe, hoffentlich wird es gleich gut", sagte der 20-jährige Tschofenig. Noch für Samstag (23.00 Uhr MEZ) war ein Super-Team-Wettkampf mit Tschofenig und Stefan Kraft (16. im Einzel) für Österreich angesetzt, für Sonntag (16.15) ein weiterer Einzelbewerb. In beiden Konkurrenzen geht es auch um die Verbesserung des neuen Schanzenrekordes, den Kobayashi im ersten Durchgang auf 136,0 m schraubte.

Knifflig

Die Auftaktkonkurrenz stand im Zeichen kniffliger Windbedingungen, einige waren nicht vom Glück verfolgt. Michael Hayböck fiel von Halbzeitrang zwei auf Endrang neun zurück. Manuel Fettner verpasste gar die Qualifikation für den zweiten Durchgang und wurde 34.

Kraft war als 16. auch nicht begünstigt – vor allem im ersten Durchgang, in dem der Salzburger nur auf Platz 19 kam. "Es ärgert mich schon brutal, weil ich sehr gut zurechtgekommen bin auf der Schanze.", sagte Kraft im ORF-Interview. "Da muss die Jury einmal warten. Mein erster Sprung (111,5 m, Anm.) war sehr cool, der zweite (120,5) nicht mehr ganz so cool."

Mit Jan Hörl kam ein anderer Team-Olympiasieger gar nicht in die Konkurrenz, er war in der Qualifikation disqualifiziert worden. Vor den Bedingungen musste auch Halvor Egner Granerud kapitulieren, der überlegene Weltcupführende verpasste als Siebenter seinen 14. Podestplatz in Folge und damit die Einstellung eines Rekords des Finnen Janne Ahonen. In den zweiten Durchgang schafften es von den Österreichern auch noch die Tiroler Philipp Aschenwald und Clemens Aigner, die beiden belegten die Endränge 20 und 21.

Am nächsten Wochenende stehen zwei Bewerbe in Rasnov in Rumänien auf dem Programm, ehe es unmittelbar zu den Weltmeisterschaften nach Planica gehen wird. (APA, 11.2.2023)

Ergebnisse Skisprung-Weltcup der Männer von der Großschanze (HS128) am Sonntag in Lake Placid:

1. Andreas Wellinger (GER) 264,5 Punkte (129,0 m/125,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 256,0 (136,0 – Schanzenrekord/114,0)

3. Daniel Tschofenig (AUT) 255,4 (129,0/120,0)

4. Timi Zajc (SLO) 254,6 (130,0/120,0)

5. Dawid Kubacki (POL) 252,9 (119,5/126,0)

6. Domen Prevc (SLO) 252,0 (122,0/129,5).

Weiter:

9. Michael Hayböck 248,9 (129,0/117,0)

16. Stefan Kraft 233,3 (111,5/120,5)

20. Philipp Aschenwald (AUT) 221,0 (118,0/112,5)

21. Clemens Aigner (AUT) 219,5 (114,5/115,5).

Weiter (nicht für den 2. Durchgang qualifiziert):

34. Manuel Fettner 103,3 (108,5).

Jan Hörl (AUT) in Qualifikation disqualifiziert.

Gesamtweltcup-Stand nach 21 von 32 Bewerben:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 1.552

2. Kubacki (POL) 1.323

3. Anze Lanisek (SLO) 1.096

4. Kraft 1.018.

Weiter:

7. Fettner 584

10. Tschofenig 456

11. Hörl 445

12. Hayböck 443