Thiem trifft in Buenos Aires auf den als Nummer sieben gesetzten Slowaken Alex Molcan. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Buenos Aires – Der Niederösterreicher Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers von Buenos Aires auf den als Nummer sieben gesetzten Slowaken Alex Molcan. Gegen den 25-jährigen Weltranglisten-52. hat der mit einer Wildcard ausgestattete Thiem (96.) noch nie gespielt. Im Doppel treten die Wien-Sieger Alexander Erler/Lucas Miedler an. Erstmals seit seiner Verletzungspause in einem Raster steht Carlos Alcaraz. Der Spanier ist in der argentinischen Hauptstadt topgesetzt.

Alcaraz wurde nach 20 Wochen nach den Australian Open vom dortigen Sieger Novak Djokovic an der Weltranglistenspitze abgelöst. "Ich habe meinen Traum, mein Ziel, sehr schnell erreicht. Ich habe es so natürlich wie möglich genommen", sagte der 19-Jährige. "Ich bin noch sehr jung und habe noch viel zu verbessern – in puncto Spiel, Fitness und Mentalität. Nach und nach wird mein Team diese Dinge angehen." Der US-Open-Sieger tritt in Buenos Aires nach Überstehen einer Muskelverletzung im rechten Bein erstmals seit dem Paris-Masters im November an. (APA, Reuters, 12.2.2023)