Seit der Finanzkrise 2008 und der Eurokrise haben Zentralbanken die Zinsen auf null oder niedriger gedrückt und Staaten enorme, mit Schulden finanzierte Ausgaben getätigt. Die Covid-Krise hat diesen Kurs verlängert. Kurzfristig waren viele Maßnahmen sinnvoll; über 15 Jahre sind sie ein massives Problem geworden.

Zum einen ist schuldenbasierter Konsum nicht nachhaltig. Die Fehlsteuerung von Investitionen ist ebenso problematisch. Wenn gelten würde, dass mehr Investitionen immer besser sind als weniger, dann wären im Kalten Krieg die kommunistischen Länder wohlhabender geworden als die demokratischen. Investitionsraten lagen dort als Anteil des Nationalprodukts oft über 30 Prozent, ein Vielfaches derer des Westens. Deren zentral geplante Investitionen waren aber nicht produktiv, schufen keinen Wert. Die Industrieruinen des Ostblocks zeugten von diesen Irrungen.

Regierungen müssen aufhören, Geld unters Volk zu streuen ohne Rücksicht auf den Sinn und die Werthaltigkeit der Ausgaben. Zentralbanken müssen die Inflation besiegen und Zinsen normalisieren. Foto: imago images/Jens Schicke

Investitionen

Nur diejenigen Unternehmen gedeihen, die Kapital investieren, für das sie genügend Rückflüsse bekommen. Die Rückflüsse müssen höher sein als die Rückflüsse, die das Kapital anderswo erzielen könnte. Diese Opportunitätskosten werden nicht von Zentralbanken festgesetzt, sondern durch den Markt. Der Markt sind nicht irgendwelche Fondsmanager, sondern wir alle: Menschen, die entscheiden, wie sie sparen und wofür sie Geld ausgeben. Keine Planungsinstanz und keine Zentralbank kann dieses Spiel der individuellen Bedürfnisse und Präferenzen ersetzen.

Zentralbanken können Zinsen auf oder sogar unter null setzen, aber deswegen gibt es nicht plötzlich mehr sinnvolle Investitionsmöglichkeiten; diese entstehen durch Unternehmerinnen und Unternehmer mit Risikobereitschaft, Innovation und technischen Fortschritt.

Japanische Wirtschaft



Japan ist ein warnendes Beispiel. Seit einer Immobilienkrise vor 30 Jahren sind die Zinsen nahe null. Unproduktive Firmen bleiben so am Leben, unproduktives Kapital gebunden. Zusätzlich investierte die Regierung Unsummen in Infrastrukturprojekte, von denen sich viele als völlige Fehlinvestition erwiesen. Trotzdem, oder vielmehr deswegen befindet sich die japanische Wirtschaft im steten Sinkflug: 1990 waren die Durchschnittsgehälter in Japan gleich hoch wie in Deutschland, 2021 waren sie bereits 30 Prozent niedriger. In wenigen Jahren werden polnische Gehälter die japanischen übertreffen.

Vernünftiges Wirtschaften

Die Frage ist, wie eine Gesellschaft aus der Killer-Kombo von schuldenfinanziertem Konsum und Gratisgeld wieder herausfindet. Die einfache Antwort ist, dass wir normale Verhältnisse brauchen. Regierungen müssen aufhören, Geld unters Volk zu streuen ohne Rücksicht auf den Sinn und die Werthaltigkeit der Ausgaben. Zentralbanken müssen die Inflation besiegen – ein noch stärkerer Wertvernichtungsmotor als Fehlinvestitionen – und Zinsen normalisieren. Kapital muss dorthin fließen, wo es Wert schafft. Man muss, kurz gesagt, vernünftig wirtschaften.

Kein Wohlstand kann ohne Vernunft bewahrt werden: Argentinien war 1900 eines der reichsten Länder der Welt, vor 60 Jahren noch mit höherem Pro-Kopf-Einkommen als Österreich – heute macht es weniger als ein Fünftel aus. Österreich darf nicht Japan oder gar Argentinien werden. Außer im Fußball. (Veit Dengler, 13.2.2023)