Ab Montag startet die Bewegung Letzte Generation für einen Zeitraum von zwei Wochen wieder mit Straßenblockaden in der Hauptstadt. Für ihre erste Aktion kündigten sie erstmals Uhrzeit und Ort vorab an.

Ab Montag geht es in Wien wieder los mit den Straßenblockaden der Letzten Generation – und zwar an jenem Ort, wo die letzte Protestwelle geendet hat: Im Bereich der Secession beim Naschmarkt wollen Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe, die von der Regierung mehr Maßnahmen für den Klimaschutz einfordert, zum Wochenstart um acht Uhr wieder zeitweise den Verkehr zum Erliegen bringen. Nach ihrer Aktionswoche im Jänner konzentrieren sich die selbsternannten Klimaschützerinnen und Umweltaktivisten damit also wieder auf die Hauptstadt.

Im Jänner blockierte die Letzte Generation den Naschmarkt bei der Secession. Am Montag starten sie hier ihren nächsten Protest. Foto: APA / Florian Wieser

Und dieses Mal, so hoffen sie, soll der Protest länger anhalten und von mehr Menschen getragen werden. Rund 100 Mitglieder zählt die Gruppe eigenen Angaben zufolge inzwischen. Sie sollen die kommenden zwei Wochen hinweg Tag für Tag Autos in zentraler Lage am Weiterfahren behindern, und das an doppelt so vielen Orten wie es Mitte Jänner der Fall war. Ob der Plan tatsächlich durchführbar sei, hänge davon ab, wie lange ihre Mitglieder nach durchgezogener Aktion in Polizeigewahrsam verbleiben, sagt David Sonnenbaum, ein Sprecher und Mitbegründer der Letzten Generation.

Kritik und Zuspruch

Denn: Im Jänner wurden in Wien 52 Festnahmen ausgesprochen und mehr als 200 Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz und der Straßenverkehrsordnung erstattet. Die Gruppe ist bekannt für das Protestmittel des zivilen Ungehorsams. Ihre Aktionen verlaufen gewaltfrei, verstoßen aber dennoch gegen Gesetze. Dazu zählen Straßenblockaden ebenso wie die Beschüttung von Gemälden – auch wenn bisher immer Sicherheitsgläser davor waren. Diese Form des Demonstrierens brachte der Gruppe, deren Namen darauf zurückzuführen ist, dass sich die Mitglieder als letzte Generation sehen, die die gravierendsten Folgen des Klimawandels noch aufhalten könne, viel Kritik vonseiten der Politik ein.

Aus der Bewegung selbst heißt es, dass sie neben vielen Hassnachrichten auch viel Zuspruch vernehmen würden. Zugenommen haben ihren Angaben zufolge seit den Aktionen im Jänner neben den Anmeldungen für Mitgliedschaften auch die Geldzuwendungen.

Polizisten lösen eine Demonstrantin von der Straße. Foto: APA / Florian Wieser

Ihre Vorgangsweise ist mittlerweile bekannt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich auf die Fahrbahnen großer Verkehrsadern fest, sie halten Banner hoch, kleben eine Handfläche auf den Asphalt, eine Spur bleibt für Rettungskräfte frei, kurz darauf rückt die Polizei an, und nach etwa einer guten Stunde sind alle fixierten Personen entfernt, die Aktionen aufgelöst, die wartenden Autos können weiterfahren.

Details vorab angekündigt

Dass dieses Mal vorab Ort und Uhrzeit des Protestauftakts über die sozialen Medien angekündigt wurden, ist ein Novum. Bisher lebte die Bewegung vom Moment der Überraschung. Grund sei "hauptsächlich die öffentliche Wirksamkeit", sagt Aktivist Sonnenbaum: So sollen mehr Menschen zur Teilnahme motiviert werden, führt er aus, aber auch "zu einem öffentlichen Diskurs" eingeladen werden. Behördlich angekündigt wurde die Demonstration am Montagvormittag allerdings nicht.





Wenn die Klimaaktivitinnen und Umweltschützer sich an die Straße kleben, ist Stau angesagt. Foto: APA / Florian Wieser

Die Letzte Generation setzt je nach Land unterschiedliche Schwerpunkte. In Österreich fordert sie ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf der Autobahn und dass die Regierung keine neuen Gas- und Ölprojekte mehr in Auftrag gibt. Auch in den Bundesländern ist die Gruppe weiterhin aktiv: Am vergangenen Freitag versperrte sie eine zentrale Einzugsstraße in Linz. Die Tage zuvor protestierten sie in Klagenfurt, Innsbruck und Graz. Dass bei ihren Aktionen zuletzt kein Kleber zum Einsatz kam, war nicht Teil einer Strategieänderung, sondern schlicht dem Wetter geschuldet: Bei einer Temperatur von minus zehn Grad falle es schwerer, sich an die Straße zu kleben, sagt Sonnenbaum: "Da reicht es, zu sitzen."

Störaktionen wurden auch schon verhindert, etwa eine geplante beim Neujahrskonzert. Dem Vernehmen nach wird die Gruppe von Verfassungsschutzbehörden beobachtet. (Anna Giulia Fink, 13.2.2023)