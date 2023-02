Keito Nakamura erzielt in der bereits zehnten Minute das Goldtor. Die Linzer überstehen die zweite Halbzeit zu zehnt gegen harmlose Hausherren

In dieser Galerie: 2 Bilder Keito Nakamura trifft zur Führung. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK Altach-Trainer Miroslav Klose leidet mit seinem Team mit. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Der LASK hat im zweiten Pflichtspiel des Jahres den zweiten Sieg eingefahren. Nach dem 1:0 vor einer Woche im Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt setzten sich die Linzer am Sonntag in der Bundesliga beim SCR Altach mit dem gleichen Resultat durch und festigten damit Rang drei. Das entscheidende Tor erzielte Keito Nakamura in der zehnten Minute, sein Team überstand nach Gelb-Rot für Branko Jovicic fast eine gesamte Hälfte ohne Gegentor.

Erster Angriff, erstes Tor

Die Altacher begannen mit fünf Winter-Neuzugängen und verzeichneten auch die erste gefährliche Aktion. Der vom LASK ausgeliehene Husein Balic lief auf und davon, sein Schuss fiel allerdings zu schwach aus und stellte für Goalie Alexander Schlager kein Problem dar (3.).

Der LASK schloss seinen ersten gelungenen Angriff gleich erfolgreich ab. Über Sascha Horvath und Marin Ljubicic kam der Ball zu Nakamura, der im ersten Versuch noch an Altach-Keeper Andreas Jungdal scheiterte. Den Nachschuss verwertete der Japaner zu seinem neunten Liga-Saisontor (10.). Es folgten ein relativ knapper Fehlschuss von Thomas Goiginger (13.) und viele Leerläufe. Mit Ausnahme eines Kopfballs von Atdhe Nuhiu am langen Eck vorbei (37.) war in der ersten Hälfte vor 4.258 Zuschauern praktisch nichts mehr los.

LASK übersteht Unterzahl

Dafür begannen die zweiten 45 Minuten mit einem Aufreger. Jovicic sah für sein zweites taktisches Foul Gelb-Rot (47.), woraufhin sich der LASK weit zurückzog und den Altachern die Initiative überließ. Die Hausherren wussten mit dem vermehrten Ballbesitz aber sehr wenig anzufangen. Eine wirklich zwingende Chance konnten die Hausherren nicht mehr herausspielen, am brenzligsten wurde es noch bei einem Versuch von Amir Abdijanovic über die Latte (72.) und einem von Schlager parierten Balic-Schuss (87.).

Auf der Gegenseite war Jungdal bei einem Abschluss des eingewechselten Moses Usor zur Stelle (93.). Am Ende brachte der LASK den Erfolg ohne gröbere Probleme über die Zeit und blieb damit auch im zwölften Auswärtsmatch gegen Altach in Folge ungeschlagen. Die Altacher hingegen holten aus den jüngsten vier Runden nur einen Punkt und befinden sich weiterhin mitten im Abstiegskampf. (APA, 12.2.2023)

Technische Daten

Fußball-Bundesliga (17. Runde):

SCR Altach – LASK 0:1 (0:1).

Altach, Cashpoint Arena, 4.258, SR Jäger

Tor: 0:1 (10.) Nakamura

Altach: Jungdal – Nelson (89. L. Gugganig), Haudum, Edokpolor – Bukta (63. Lazetic), Ju. Jurcec (63. Thurnwald), Bähre, Schreiner (72. Herold) – Abdijanovic, Nuhiu, Balic

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Horvath (91. Kecskes), Jovicic – Goiginger (80. Flecker), Zulj (80. Usor), Nakamura (91. Potzmann) – Ljubicic (56. Talowijerow)

Gelb-Rot: Jovicic (48./wiederholtes Foulspiel)