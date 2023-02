Gerät in eine Intrige: Cate Blanchett in "Der talentierte Mr. Ripley", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD/Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Hype ums Baby – Schwangerschaft als Business In sozialen Netzwerken grassiert der Hype ums Baby. Gepostet werden Schwangerschaftstests und Babybäuche ebenso wie die erste Baby-Ausstattung: Die Mom-Economy ist dabei ein lukratives Business für Influencerinnen. Bis 20.15, Arte

20.15 PATRICIA HIGHSMITH

Der talentierte Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley, USA 1999, Anthony Minghella) Der junge US-Amerikaner Tom Ripley (Matt Damon) träumt von einem Leben in Luxus. Als ihn ein reicher Schiffsarchitekt bittet, dessen Sohn in die USA zurückzuholen, wittert er die Chance, seine Wünsche skrupellos zu realisieren. Bestechend fotografierte, dritte Verfilmung des berühmten Romans von Patri cia Highsmith mit formidabler Besetzung, darunter Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett und Philip Seymour Hoffman. Bis 22.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Erholung Die Doku Das Geschäft mit der Erholung widmet sich den Versprechungen des Wellness-Markts. Um 21.05 werden Die Tricks der Hotels und Restaurants und um 21.55 der Mythos Kur abgeklopft. Zum Abschluss des Themenabends um 22.45 beleuchtet die Doku Gesunder Schlaf, wie wir erholt aus der Nacht kommen. Bis 23.20, ORF 3

20.15 FRAGERUNDEN

Alles Walzer – Das Opernball-Quiz All jenen, für die es nicht genug Opernball geben kann, spendiert der ORF Frage- und Spielrunden zum Thema. Bis 22.30, ORF 2

22.25 BIOPIC

Lieber Thomas (D 2020, Andreas Kleinert) Der Autor Thomas Brasch (Albrecht Schuch) wächst in der DDR auf. Schon sein erstes Stück wird verboten, später wird er von seinem eigenen systemtreuen Vater verraten. Der in Ostberlin aufgewachsene Regisseur Andreas Kleinert erzählt in Schwarz-Weiß-Bildern von der Verzweiflung eines deutsch-deutschen Künstlerlebens. Bis 0.55, Arte

23.00 MAGAZIN

Kulturmontag: Hirn, Herz & Weltschmerz Themen sind eine dem Delfter Jan Vermeer gewidmete Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum, der französisch-schweizerische Künstler Julian Charrière und seine Gedanken zur Zukunft sowie Sängerin Oska. Bis 0.00, ORF 2

23.15 DOKUDRAMA

Brecht (D/A/CZ 2019, Heinrich Breloer) Heinrich Breloer spürt in seinem Dokudrama mit Tom Schilling und Burghart Klaußner als Bertolt Brecht dem Leben und Werk des Schriftstellers nach. Neben fiktionalen Teilen hat er auch Interviews mit Mitarbeitern und Wegbegleitern sowie dokumentarisches Material eingeflochten. Bis 2.15, NDR

0.00 REPORTAGE

37 °: Zock oder Flop Manche Profi-Gamer verdienen jährlich zwischen 100.000 und 300.000 Euro, der Ruhm währt aber meist nur kurz. Die Doku begleitet drei junge Männer auf dem riskanten Weg, aus ihrem Lieblingsspiel Ernst zu machen. Bis 0.30, 3sat