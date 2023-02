Regisseurin Julia Langhof und Autorin Nicole Armbruster hätten in ihrem Heimatfilm eine Stimmung geschaffen, "die sich bei zeitgemäßen Streaming-Genres bedient und den Schwarzwald in die charakteristische Dauerdunkelheit einer Mystery-Serie taucht", schreibt Claudia Tieschky in der "Süddeutschen Zeitung". Zwischen den Familien im Dorf gehe es archaisch zu, der Schnee fällt, und man denke an "Der Pass" oder auch "Das finstere Tal" von Andreas Prochaska.

Und, wie sehen Sie den neuen Schwarzwald-"Tatort"? (red, 12.2.2023)