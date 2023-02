Weltmeister und Vizeweltmeisterinnen. Südafrika war für Österreichs Hockeyteams eine Reise und für Fans garantiert vier Euro wert. Foto: ÖHV | reach Guys

In den Semesterferien auf einen Sprung nach Südafrika? Wer sich in Österreich für Landhockey interessiert, der konnte gar nicht anders. Der ökologische Fußabdruck war wohlgemerkt ein Klacks, und die (virtuelle) Reise hat auch nur vier Euro gekostet. Der Streaming-Pass, Eintrittsticket zur Hallenhockey-WM in Pretoria, zahlte sich jedenfalls aus, die Titelkämpfe zeitigten einen historischen Erfolg.

Österreichs Männer schafften das zweite WM-Gold nach 2018, also die Titelverteidigung. Das Finale gegen die Niederlande – ein echter Nailbiter, ein Krimi, ein Thriller, in dem die Österreicher zunächst dominierten, dann aber froh sein mussten, bei 4:4 ins Shootout zu kommen. Hier richtete es jenes Trio, das dem ganzen Turnier den Stempel aufgedrückt hatte. Michael Körper, der sich mit drei Goals im Finale und insgesamt 17 Toren zum WM-Schützenkönig gekrönt hatte, verwertete einen Versuch, Fabian Unterkircher blieb gleich zweimal erfolgreich. Und im Tor brachte Mateusz Szymczyk die Niederländer zur Verzweiflung, wie er im WM-Finale 2018 die Deutschen zur Verzweiflung gebracht hatte. Nicht von ungefähr wurde Unterkircher als bester Spieler, Szymczyk als bester Torwart der WM geehrt.

Ein unfassbares Turnier

Doch ja, Ähnliches gab es bei den Männern schon. Schließlich ist Österreich nicht nur seit 2018 regierender Welt-, sondern auch Europameister und Nummer eins der Weltrangliste. So gesehen war der Eintrag in die Geschichtsbücher dem Frauenteam zuzuschreiben. Es hatte sensationell und erstmals das Finale erreicht. Die Österreicherinnen blieben als Underdog im Viertelfinale gegen die Ukraine (3:1) und im Semifinale gegen Tschechien (1:0) erfolgreich. Dass es im Finale gegen die Niederlande (0:7) nichts zu holen gab, tat der Freude kaum einen Abbruch. "Wir haben ein unfassbares Turnier gespielt", sagte Teamchefin Corinna Zerbs.

Wieso waren die Deutschen bei der WM nicht dabei? Die Frage ist in Südafrika und auch bei den Fans daheim immer wieder aufgetaucht. Nun weiß man, dass den Deutschen die nichtolympische Halle weniger wichtig ist als das olympische Feld. Und man weiß, dass die deutschen Männer erst kürzlich bei der Feldhockey-WM in Indien triumphierten. Doch die Absenz in Südafrika war eher darauf zurückzuführen, dass sich dieses Turnier – eigentlich 2022 in Lüttich geplant, aber wegen der Pandemie verlegt – mit dem Finale der deutschen Meisterschaft überschnitt. Daher hatte auch Österreichs Topscorer Michael Körper die ersten WM-Spiele versäumt, er ist Legionär beim Harvestehuder THC, mit dem er noch flott den deutschen Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen hatte.

Das Feld: eine andere Liga

Körper war im WM-Team einer von fünf Deutschland-Legionären. Dazu der herausragende Goalie Szymczyk und die besten Spieler der österreichischen Vereine – das passt für die Halle. Das Feld ist quasi eine andere Liga. Immerhin sind Österreichs Männer, anders als die Frauen, heuer bei der A-EM dabei, also unter den acht Topteams des Kontinents. Doch draußen braucht es doppelt so viele Spieler, mehr Athletik, mehr Professionalität auf und neben dem Feld.

Wer hier auf Dauer mitmischen will, kommt nicht umhin, in die eigene Liga zu investieren. Hockey-Insider blicken manchmal leicht neidisch auf Belgien, das noch nicht lange zu den ganz großen Hockeyländern zählt. Dort hatte die Sportpolitik diesen schönen Sport neben einigen anderen Disziplinen ganz gezielt gefördert. Nun ist Belgien regierender Olympiasieger und Vizeweltmeister. Bei der Hallenhockey-WM waren die Belgier, anders als die Deutschen, sehr wohl dabei. In der Vorrunde setzte es ein 1:5 gegen Österreich, im Viertelfinale war Endstation gegen den Iran, der sich dann mit einem 3:2 über die USA die Bronzemedaille sichern sollte. (Fritz Neumann, 12.2.2023)