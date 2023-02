Kai Wegner und die CDU sind die strahlenden Sieger der Wahl. Ob sie eine Regierung bilden können, ist aber noch unklar. Foto: APA / AFP / Odd Andersen

Bangen und Warten gehört bei jeder Wahl für alle Parteien dazu. In Berlin konnte am Sonntag Stephan Bröchler, der Landeswahlleiter, zumindest schon am Nachmittag ein wenig aufatmen.

"Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft", sagte Vladimir Prebilic, "die Dinge sind wirklich gut organisiert, das muss ich sagen." Er ist Leiter der zehnköpfigen Delegation des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats und hat mit kleinen Teams Wahllokale in allen zwölf Berliner Bezirken besucht.

Wiederholung nach Pannenwahl

Schließlich war die Wahl am Sonntag eine Wiederholung der Pannenwahl vom Herbst 2021. Damals waren sowohl bei den Stimmabgaben für das Abgeordnetenhaus (also der Landtagswahl) als auch bei jenen für die Bezirksverordnetenversammlungen so viele gravierende Fehler passiert, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof eine komplette Neuwahl ansetzte.

Und diese brachte dann auch nach vielen Jahren eine Neuheit. Erstmals seit der Wahl im Jahr 1999 wurde die CDU wieder stärkste Kraft und verwies die SPD, die seit 2001 den Chef oder die Chefin im Roten Rathaus stellte, auf Platz zwei.

Die CDU steigerte sich ersten Hochrechnungen zufolge stark. Im Vergleich zur Pannenwahl 2021 legte sie von 18 auf 27,5 Prozent zu.

Die Sozialdemokraten hingegen verloren. Sie hatten 2021 noch 21,4 Prozent erreicht, jetzt kommen sie auf 18,4 Prozent. Nicht so rosig sah es auch für die Grünen aus. Sie sanken von 18,8 ebenfalls auf 18,4 Prozent. Derzeit regiert die SPD unter Bürgermeisterin Franziska Giffey noch mit Grünen und Linken. Die AfD gewann hinzu, aber nicht stark: Laut ersten Prognosen kletterte sie von acht auf neun Prozent.

Prächtig war die Stimmung natürlich am Sonntag bei der CDU und ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner. "Es gibt eine neue Regierungsoption für Berlin, die CDU hat den Regierungsauftrag", freute sich Mario Czaja, der Generalsekretär der Bundes-CDU.

Doch bei aller Freude, Wegner dürfte sich nicht leichttun, einen Koalitionspartner zu finden. Es hatte immer wieder geheißen, er würde gerne mit den Grünen koalieren und damit auch gleich ein Signal an den Bund senden: Die CDU ist in der Hauptstadt nicht mehr die "alte Tante", sie kann auch mit den Grünen.

Erinnerung an Skandal

Den Schwarzen hängt nämlich in Berlin immer noch die Erinnerung an den Bankenskandal um die Jahrtausendwende nach. Damals hatte der Zusammenbruch der landeseigenen Bankengesellschaft (BgB) das Land Berlin Milliarden gekostet. Die ohnehin nicht besonders wohlhabende Stadt verkaufte dann viele landeseigene Wohnungen – was sich heute, da Wohnraum in Berlin knapp ist, bitter rächt.

Doch es dürfte inhaltlich zwischen CDU und Grünen schwierig werden. Er wolle der Bürgermeister aller Berlinerinnen und Berliner sein, verkündete Wegner schon vor der Wahl – also auch der Autofahrer und Autofahrerinnen.

Die Grünen hingegen bestehen darauf, den Autoverkehr innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings drastisch einzuschränken. Umgekehrt haben die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die in der jetzigen Koalition auch Senatorin für Mobilität ist, ein Problem mit der härteren Linie, die die CDU in der Sicherheitspolitik fahren will.

Wegener könnte auch die SPD hofieren und hoffen, diese als Juniorpartnerin in eine Koalition zu bekommen. Doch die Basis könnte sich eher in Opposition erholen wollen, als mit der CDU zu paktieren.

Der bislang letzte CDU-Bürgermeister Eberhard Diepgen, der 2001 über den Bankenskandal gestürzt war, hatte sogar folgende Variante ins Spiel gebracht: Die CDU wählt, auch als stärkste Partei, SPD-Frau Giffey noch einmal ins Amt. Das aber lehnt Wegner ab, er will einen "Politikwechsel für Berlin".

Ob er den bekommt, ist fraglich. Denn trotz der Verluste reicht es weiterhin für ein rot-grün-rotes Bündnis aus SPD, Grünen und Linken. Die drei Parteien könnten sich noch einmal zusammentun, die CDU wäre außen vor. Aber eines stellte Giffey am Wahlabend schon frustriert fest: "Die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden." (Birgit Baumann aus Berlin, 12.2.2023)