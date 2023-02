Kölner Jubel. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten. Der Club von Trainer Oliver Glasner verlor am Sonntag beim 1. FC Köln 0:3 und rutschte in der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga auf Platz sechs ab. Die Treffer für die Kölner erzielten Timo Hübers (49.) und Ellyes Skhiri (71., 86.). Florian Kainz leistete die Vorarbeit zum 1:0 und wurde in der 80. Minute ausgetauscht. Dejan Ljubicic fehlte wegen einer Erkrankung.

Wenige Stunden zuvor hatte Hertha BSC einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert. Die Berliner kamen im heimischen Olympiastadion zu einem 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Jessic Ngankam (30.), Marton Dardai (52.), Derry Scherhant (91.) und Dodi Lukebakio (97./Elfmeter) schossen Hertha zum ersten Liga-Sieg in diesem Jahr.

Dank des Erfolges verließ das Team von Trainer Sandro Schwarz die direkten Abstiegsränge und verdrängte den VfB Stuttgart vom Relegationsplatz 16. Nico Elvedi (17.) hatte die Gäste, bei denen Hannes Wolf bis zur 66. und Stefan Lainer ab der 90. Minute spielten, in Führung gebracht. (APA, 12.2.2023)