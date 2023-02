Schon am Freitag und Samstag waren nicht näher identifizierte Flugobjekte über den USA und Kanada abgeschossen worden

Im US-Verteidigungsministerium ist man in Alarmbereitschaft. Foto: APA / Getty / Alex Wong

Washington/Ottawa – Das US-Militär hat am Samstagnachmittag (Ortszeit) offenbar ein weiteres Flugobjekt über dem Lake Huron an der Grenze zu Kanada ins Visier genommen und ausgeschaltet. Kanada wiederum hatte den Luftraum in einem Gebiet über Ontario gesperrt, um eine Luftabwehroperation durchzuführen.

Die Kongressabgeordnete des US-Bundesstaates Michigan Elissa Slotkin schrieb auf Twitter über das Objekt über dem Lake Huron: "Wir werden in den kommenden Tagen mehr darüber wissen, was es war, aber seien Sie versichert, alle Parteien haben es genauestens im Blick, seit es den See überquert hat." Ihr Amtskollege Jack Bergman postete wenig später, das US-Militär habe das Flugobjekt "ausgeschaltet". Das Flugobjekt soll Medienberichten die Form eines Oktagons gehabt haben.

Erst gestern hatten US-amerikanische und kanadische Streitkräfte einen zylinderförmigen Flugkörper im Norden Kanadas vom Himmel geholt – nach den Trümmern wird weiterhin gesucht. Am Freitag hatten die USA ein ähnliches Flugobjekt über Alaska abgeschossen. In beiden Fällen soll es sich um Ballons gehandelt haben. In welchem Zusammenhang sie mit einem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon stehen, der vor einer Woche vor der US-Ostküste abgeschossen worden war, ist bislang nicht bekannt. (red, miwi, 12.2.2023)