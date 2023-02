[Protest] Klimaaktivist:innen blockieren seit Montag wieder Wien

[Finanzskandal] Wirecard-Prozess: Die lang ersehnte Aussage von Markus Braun beginnt

[Luftabwehr] USA schalten weiteres Flugobjekt über Lake Huron aus

[Kommentar der anderen] Das Erdbeben zeigt auch das türkische Staatsversagen auf

[Kultur] Rihanna sang beim Super Bowl: Große Hits und keine Gäste

[Sport] Chiefs schlagen Eagles in spektakulärem Super Bowl 38:35

[Wissenschaft] Dünger sorgen für mehr Treibhausgase als Luft- und Schifffahrt zusammen

[Frage und Antwort] Könnte die Vogelgrippe zu einer Pandemie werden?

[Türkei] Retter befreiten nach sieben Tagen weitere Erdbeben-Überlebende

[Wetter] Vor allem im Norden und Osten, aber auch am Alpenostrand und in der südöstlichen Steiermark halten sich am Vormittag oft hochnebelartige Restwolken. Diese werden auch am Nachmittag nur langsam dünner und machen allmählich der Sonne Platz. Besonders zäh ist die feuchte Schicht aber über dem östlichen Flachland. In den übrigen Landesteilen präsentiert sich hingegen das Wetter ganztägig sonnig. Frühnebel in inneralpinen Becken und Tälern lichten sich hier im Laufe des Vormittags. Der Wind kommt aus Nordwest und weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen minus 7 bis plus 3 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 4 bis 11 Grad.

[Zum Tag] Am 13. Februar jährt sich zum 140. Mal der Todestag von Richard Wagner. Geigenbauerin Julia Maria Pasch wohnt in dessen ehemaliger Wohnung in Wien-Penzing. Wir haben mit ihr ein Wohngespräch geführt.