Die Preise stiegen zuletzt in Österreich stärker als in der Eurozone. Foto: Getty

Die Meinungen zu dem Problem gehen weit auseinander, aber immerhin gibt es nun eine Debatte. Nachdem die Regierung in den vergangenen zwölf Monaten laufend neue Steuerentlastungen, Milliardenzahlungen für Unternehmen und Haushalte sowie Schecks für alle beschlossen und ausbezahlt hatte, herrschte unter Expertinnen und Experten lange Zeit eine Art Funkstille. Kann es sein, dass der Staat mit diesen Hilfen als Reaktion auf die Teuerung die Inflation erst recht weiter antreibt? Bei den Prognosen der Forschungsinstitute Wifo und IHS gab es dazu zunächst eher nur verneinende Antworten.

Doch zuletzt zeigte sich, dass die Inflation in Österreich nochmals zulegte, während sie in der übrigen Eurozone schon deutlich rückläufig war. Zufall – oder spielen hier heimische Sonderfaktoren doch eine Rolle?

Ökonomen sagen zunächst wenig

Inzwischen sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, dass die Hilfen die Inflation mit antreiben. Bei einer Pressekonferenz mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sprach der Ökonom allerdings davon, dass der Effekt mit rund einem Prozentpunkt "eher klein" sei. Viel schlimmer wäre es jedoch gewesen, wenn man keine Hilfen ausgezahlt hätte. Direkter ist da schon der Chef des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria, Franz Schellhorn, zur Frage, ob die Staatshilfen die Inflation befeuern: "Wenn der Staat in Phasen, in denen wir eine Angebotskrise erleben, permanent die Nachfrage befeuert, da muss man nicht der große Experte sein, um das festzustellen." Schellhorn spielte damit vor allem auf die oft per Gießkanne verteilten Hilfen der türkis-grünen Koalition an.

Diese Worte riefen interessanterweise eine Reihe linker Ökonominnen und Ökonomen auf den Plan. Aber weniger, weil sie etwa eine Umverteilung von unten nach oben durch die vielen Maßnahmen befürchten, sondern weil sie in Schellhorns Worten eine Art Umdeutung der Inflationskrise sehen.

Tenor: Schellhorn versuche dem Staat die Schuld für die hohe Teuerung umzuhängen, um von der Verantwortung von Privatunternehmen, die ja die Preise am Ende anheben, abzulenken. Und ein weiteres Argument: Im europäischen Vergleich habe Österreich gar nicht mehr getan als andere Staaten. Als Beleg diente eine aktuelle Analyse der europäischen Fiskalräte, der Budget-Watchdogs, zu dem Umfang der Hilfen. Diese zeigt tatsächlich, dass Österreich bei den Ausgaben aktuell im Mittelfeld liegt.

Wer hilft wie viel?

Aktuell kursieren unterschiedliche Statistiken dazu, wie viel Geld einzelne Länder als Reaktion auf die Teuerungskrise ausgegeben oder an Hilfe zugesagt haben. Da es keine zentrale Datenbank für alle Maßnahmen gibt, müssen alle Maßnahmen einzeln von den Forscherinnen und Forschern ausgesucht und quantifiziert werden. Das macht Vergleiche schwierig. Dazu kommt, dass oft nicht eindeutig ist, was einberechnet werden soll: Gehört zum Beispiel die Abschaffung der kalten Progression in Österreich ab 2023 zu den Antiteuerungshilfen oder nicht? Die Regierung hat es so verkauft, gefordert wird die Maßnahme ja aber schon seit vielen Jahren.

Immer wieder gern zurückgegriffen wird auf die Zahlen des Brüsseler Thinktanks Bruegel. Dieser hat sehr früh damit begonnen, die Hilfsmaßnahmen der einzelnen Staaten systematisch zu vergleichen. Allerdings fand die letzte Aktualisierung im Herbst 2022 statt, weshalb die Zahlen nicht mehr ganz aktuell waren.

Das hat sich nun geändert: Am Montag hat das Institut eine neue Analyse zu bisher geleisteten und zugesagten Staatshilfen veröffentlicht. Österreich belegt demnach bei den Ausgaben einen Spitzenplatz. So hat die Regierung bisher Maßnahmen zur Abfederung der Inflation in Höhe von 5,3 Prozent der Wirtschaftsleistung fixiert. Das ist der siebenthöchste Wert unter den 29 analysierten Staaten.

Auf Platz eins liegt die Slowakei, gefolgt von Deutschland. Die meisten EU-Staaten haben bisher deutlich weniger Ressourcen mobilisiert.

Heimischer Geldregen

Bei Österreich erstmals mitgerechnet wird nun auch die Abschaffung der kalten Progression für das erste Jahr sowie die Indexierung der Sozialhilfe. Dazu kommen die vielen Hilfen für Unternehmen wie die Energiekostenbremse, die Antiteuerungsschecks, Steuerentlastungen für Familien und Pendler und Entlastungen bei den Gebühren.

Die Bruegel-Analyse zeigt außerdem, was schon Studien davor deutlich gemacht haben: Die meisten Staaten verteilen Geld wenig zielgerichtet.

Welche Rolle die Regierungshilfen bei der Inflation spielen, wird sich genau erst in den kommenden Monaten sagen lassen. Schließt sich die Lücke zwischen Österreich und dem Rest der Euroländer, könnte die kritische Debatte rasch wieder enden. Klar machen aber die neuen Zahlen zu Staatshilfen: Der Vorwurf, durch die üppigen Hilfen werde ein bestehendes Problem verschärft, lässt sich nicht so leicht wegwischen. (András Szigetvari, 14.2.2023)