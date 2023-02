Die rund 2.000 Mitarbeitenden der Erste Digital sind das digitale Herz der Erste Group. Ihr Motto: Make IT matter. Foto: Getty Images

Im Wettbewerb der Banken dreht sich derzeit alles um beste Services für Kund:innen. In Zukunft allerdings werden Effizienz, Flexibilität und Einbindung von Drittprodukten zentral sein, weiß Michaela Albrecht, Leiterin Strategy Erste Digital. "Eine Bank, die offen interagieren sowie effektiv und gleichzeitig effizient betrieben werden kann, wird ihren Kund:innen jeden Service schnell und zielgerichtet bereitstellen. Technologie kann das alles ermöglichen – und zwar mittels Cloud, Microservices, Business APIs, Data Science und natürlich auch Machine Learning." Doch die Erste Digital erforscht auch Emerging Technology Trends wie Quantum Computing, AI Supported Software Development, Distributed Ledgers und das Metaverse. "Technologie kann sehr schnell neue Möglichkeiten bieten, deshalb müssen wir mit Trends experimentieren, um sie schnell für unsere Kund:innen nützen zu können."

Michaela Albrecht, Leiterin Strategy Erste Digital: "Inklusion bedeutet für uns, dass sich alle Kolleg:innen wohl und wertgeschätzt fühlen." Foto: Dragan Brankovic

Zukunftsbranche IT

"Im allgegenwärtigen Digitalisierungstrend ist ein IT-Beruf die beste Wahl für die berufliche Zukunft", erklärt Albrecht. Denn Digitalisierungsberufe basieren auf Teamwork, sind Kreativleistungen in Bits and Bytes und haben oft unmittelbare Auswirkungen auf das Leben von Millionen von Menschen. Doch die Barrieren, einen Beruf im Digitalisierungsumfeld anzustreben, sind nach wie vor groß – vor allem bei Frauen. Dabei warten gerade auf sie in der Informationstechnologie des 21. Jahrhunderts große Chancen: Bei Erste Digital etwa sind bereits ein Viertel der Mitarbeitenden weiblich. Auch 20 Prozent aller Führungskräfte sind Frauen – und 2022 wurde jede zweite Führungskräfteposition mit einer Frau besetzt.

Gelebte Wertschätzung

Voraussetzungen für einen Job in der IT sind analytisches Denken, Genauigkeit und der Wunsch etwas Funktionales zu schaffen. Die besten Entwickler:innen sind die, so Michaela Albrecht, die immer danach streben, ein neues Thema oder Problem mit Code zu lösen. "Dabei ist es nicht so wichtig, auf welche Programmiersprache man sich in der Ausbildung konzentriert – bei uns ist die Ausbildung on the Job selbstverständlich. Am wichtigsten: Man muss das Programmieren lieben und als Hobby sehen, es muss einfach Spaß machen." Unternehmen, die im Digitalisierungsbereich tätig sind, stehen aktuell alle vor derselben Herausforderung, weiß die Expertin: Dem Wirtschaftsstandort Österreich fehlen IT-Fachkräfte.

Umso wichtiger sind die Rahmenbedingungen. Bei Erste Digital werden etwa Ausbildung und Karriere umfassend gefördert, etwa mit innovativem Coaching und Mentorenprogrammen, die vor allem auch von und für Frauen sind, so Michaela Albrecht. "Inklusion bedeutet für uns, dass sich alle Kolleg:innen wohl und wertgeschätzt fühlen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Familienstand und Ausbildung. Denn wir feiern Erfolge gemeinsam und verarbeiten Misserfolge gemeinsam. Bei uns arbeiten Menschen aus 49 Nationen – das und der Drang die Trends der Zukunft zu verstehen und zu nützen, sind das verbindende Element."