Schon bald sollen neue KI-Feautres für den alternativen Browser verfügbar sein. Foto: Opera

Nach Google und Microsoft macht sich nun auch Opera die Vorzüge künstlicher Intelligenz zunutze. In einem Blogbeitrag kündigte man die Einbindung von neuen KI-Features sowohl für die PC-Anwendung als auch für die mobile Version des Browsers an. Mithilfe neuer Funktionen soll das Sucherlebnis entscheidend aufgewertet werden ("augmenting the browser experience", so der Wortlaut im Blogeintrag). Um der Flut an neuen Inhalten Herr zu werden, arbeitet Opera an KI-gestützten Lösungen, um Content sinnvoll zu filtern und relevante Punkte zusammenzufassen.

"Shorten"-Funktion soll demnächst verfügbar sein

Die erste neue Funktion soll "Shorten" heißen und erlaubt Userinnen und Usern, gesamte Texte in Stichpunkten zusammenzufassen. In einem kurzen Video stellen die Entwickler das Feature vor: Mittels Klicks auf den "Shorten"-Button erscheint linksseitig ein Fenster im bekannten Design von ChatGPT. Unter der – offenbar automatisch erstellten – Eingabe "Summarize the article ‚XY‘ in 3 bullet points" ("Fasse den Inhalt des Artikels "XY" in 3 Punkten zusammen") antwortet die ChatGPT Browser-Erweiterung und liefert die gewünschte Antwort. Die Funktion lässt sich entweder auf aktuell geöffnete Artikel oder aber auch auf ganze Webseiten anwenden. Derzeit ist die Zusammenfassungsfunktion noch nicht allgemein verfügbar, eine Einführung soll aber "sehr bald" erfolgen, so Marketing-Vizepräsident Jan Standel im Interview mit "The Verge".



"Erweiterters" Surferlebnis geplant



Es soll aber nicht die letzte Erweiterung für den Opera-Browser bleiben. "Wir freuen uns über die rasche Einführung von Entwicklerprogrammen für Lösungen wie Google Bard und beginnen damit, neue Erfahrungen im Webbrowsing zu entwickeln und einzuführen", wird Opera-Manager Per Wetterdal im Blog zitiert. Man habe bereits mehrere Ideen in Arbeit, die das Surfen verstärken oder erweitern sollen. So sollen in Zukunft auch "beliebte KI-generierte Inhaltsdienste zur Seitenleiste" hinzugefügt werden, heißt es im Blog. Nähere Angaben werden vorerst aber nicht gemacht. (Lisa Haberkorn, 13.02.2023)