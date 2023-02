Nato-Generalsekretär

Stoltenberg im Interview: "Sicherheit ist global"

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg setzt sich in Asien für eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine ein. Sicherheit sei eine globale Frage, und was in Europa passiere, sei auch in Asien von Bedeutung, sagte Stoltenberg im AFP-TV-Interview

01:25