Am Donnerstag feiert der Film "In Velo Veritas" im Wiener Gartenbaukino Premiere. Er ist eine Hommage an die jährliche gleichnamige Retro-Ausfahrt sowie das Rennrad an sich

Die "In Velo Veritas" erinnert jährlich an die goldene Ära des Rennrades. Nun haben ihr zwei Filmemacher ein Denkmal gesetzt. Foto: In Velo Veritas

"Mit einem Lächeln am Start, mit einem Lächeln während der Fahrt und einem Lächeln im Ziel." So beschreibt die österreichische Radsport-Legende Rudi Mitteregger die "In Velo Veritas" (IVV). Seit mittlerweile zehn Jahren lockt diese entspannte Rundfahrt Rennradfans ins Weinviertel, um gemeinsam die Werte einer längst vergangenen Zeit hochzuhalten. Die Regisseure Georg und Stephan Schütz haben im Vorjahr die IVV mit der Kamera begleitet und daraus einen stimmungsvollen Radlerfilm entstehen lassen.

Trailer zum Film über die jährliche Klassikerausfahrt im Weinviertel. IVV - In Velo Veritas

Im Mittelpunkt stehen, wie bei der Rundfahrt auch, die klassischen Rennräder mitsamt ihren stolzen Besitzerinnen und Besitzern. Sie alle huldigen einer Zeit, in der Stahlrohre, Rahmenschaltung und stilvolle Wolltrikots en vogue waren. Lange bevor Plastik und Karbon zur Selbstoptimierung auf dem Rad Thema wurden. Die eindrucksvollen Bilder vom Rennen werden mit Interviewpassagen unterfüttert, in denen Rennrad-Aficionados wie Sammler Werner Schuster die Besonderheiten dieser Retro-Räder erklären.



Hommage an die goldenen Zeiten

Doch IVV ist kein Rennen im klassischen Sinn, es ist vielmehr eine Hommage an eine Radkultur, die fast in Vergessenheit geraten ist. Auf drei Streckenvarianten – 210 Kilometer für die Ausdauerndsten, 140 Kilometer unter dem Namen "die Anspruchsvolle" oder auf der geselligen, weil mit 70 Kilometern kürzesten Runde – treten die Rennradfans an und erkunden das Weinviertel. Wobei der Austausch untereinander und die Begeisterung für alte, gut gepflegte Rennräder wichtiger sind als Etappensiege. Gewinnerinnen und Gewinner sind bei der IVV alle, die daran teilnehmen.

Diesen Geist wollen die Organisatoren ab Donnerstag auch in die Kinosäle bringen. Durch den Premierenabend im Gartenbaukino, der um 18 Uhr startet, werden FM4-Moderator und IVV-Veteran Chris Cummins sowie die offizielle "IVV-Stimme" Andy Blümel führen. Sie interviewen auch die Protagonistinnen und Protagonisten des Films – Hanni Hack, Gerhard Zadrobilek und eben Rennradsammler Schuster – im Anschluss an die Vorführung kurz auf der Bühne.

Weitere Termine in Planung

Wer die kalte Jahreszeit mit sommerlichen Bewegtbildern vom Radeln im Weinviertel überbrücken will, kann die Dokumentation über die "In Velo Veritas" von 10. bis 12. März im Rahmen der Cyclingworld in Düsseldorf – in Verbindung mit einer Klassikerausfahrt der Schicken Mütze – sehen. Weitere Termine sind am 23. März in Hollabrunn (Gemeindesaal), am 1. April im Vinoversum Poysdorf – ebenfalls in Verbindung mit einer Klassiker-Radlausfahrt – sowie am 13. April im StarMovie Ried und am 20. April im Kino in Retz fixiert. Zusätzliche Vorführungen sind derzeit in Planung und werden auf der IVV-Homepage bekanntgegeben. (Steffen Kanduth, 15.2.2023)