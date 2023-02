Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums am heutigen Montag könnte kleine Erleichterung für Kreditnehmer bringen

Der Preisanstieg bei Immobilien bremst sich ein. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die strengen Vergaberegeln für Immobilienkredite sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten für Unmut und Kritik. Zuletzt gesellten sich immer mehr Organisationen zum Kreis derer, die Lockerungen verlangen; neben Banken und der Immobilienwirtschaft tritt nun auch die Gewerkschaft auf den Plan. "Jungfamilien müssen die Möglichkeit bekommen, bei ausreichend vorhandenen Sicherheiten ihr Eigenheim wieder finanzieren zu können", sagte Josef Muchitsch, Vorsitzender der Bau-Holz-Gewerkschaft und SPÖ-Nationalratsabgeordneter. "Arbeitsplätze sind gefährdet. Mittlerweile steht fest, dass der damalige Weg (strengere Vergabekriterien umzusetzen, Anm.) der falsche war."

Zwischenfinanzierungen im Fokus

Als ein großes Problem wurde erkannt, dass Zwischenfinanzierungen nicht mehr möglich sind – wenn man also schon eine Immobilie hat, aber eine neue erwerben (und die alte dann wieder verkaufen) möchte. Diese bestehenden Immobilien sollen aus Sicht von Banken, Bau- und Immobilienwirtschaft wieder zur Gänze angerechnet werden können.

Womöglich könnte man sich bei einer etwaigen Lockerung der verschärften Regeln aber auch darauf einigen, dass ein Anteil einer bestehenden Immobilie angerechnet wird. So hieß es zuletzt in den "Oberösterreichischen Nachrichten", dass sich die Finanzmarktaufsicht (FMA) eine 70-prozentige Anrechnung vorstellen könne.

Sitzung am Montag

Genau das ist auch Thema in einer Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) am heutigen Montag. In diesem Gremium sitzen Vertreterinnen und Vertreter des Finanzministeriums, der Nationalbank, des Fiskalrats und der Finanzaufsicht (FMA). Letztere folgt verpflichtenden Empfehlungen des Gremiums und ist für die Verordnung zuständig. Ob bzw. wann es hier zu einem Beschluss kommt, ist aber noch offen.

Diskussionswürdig ist aus Sicht der Wirtschaftskammer auch die höchstens 40-prozentige Schuldendienstquote (Rückzahlungsrate), die seit vergangenem August gilt. Diese treibe Menschen in den Mietmarkt, sagt etwa Gerald Gollenz, Bundesobmann der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer. "Das könnte neuerlich Druck auf die Höhe der Mieten auslösen." Gollenz meint, die Schuldendienstquote "sollte nicht starr vorgegeben sein, sondern alle Komponenten – wie etwa niedrige Kosten bei besonders energieeffizienten Gebäuden – berücksichtigen".

OeNB: Preisanstieg verlangsamt sich

Die starken Preisanstiege seit mehr als zwei Jahren gehören nun aber jedenfalls der Vergangenheit an, das zeigt auch eine aktuelle Immobilienmarktanalyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Im vierten Quartal habe sich der Immobilienpreisanstieg in Wien auf 4,8 Prozent reduziert, gemessen als Veränderung zum Vorjahresquartal. Im dritten Quartal war in der Bundeshauptstadt noch ein Preissprung von 9,6 Prozent verzeichnet worden. Im restlichen Bundesgebiet ging es nur noch um 5,6 Prozent nach oben, der Anstieg hatte sich im Vergleich zum dritten Quartal (zwölf Prozent) damit mehr als halbiert.

Der OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien in Österreich ist im vierten Quartal 2022 von zuvor 37,3 auf 34,2 Prozent gesunken. Damit würden nun jedenfalls "die Risiken für die Finanzmarktstabilität, die sich aus dem Immobilienmarkt ergeben, nicht weiter steigen", heißt es in einer Aussendung. Dies sei neben den gegenüber dem Vorquartal leicht gesunkenen Immobilienpreisen vor allem auf die hohe Inflation zurückzuführen, wodurch die realen Immobilienpreise sinken. (red/APA, 13.2.2023)