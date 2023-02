In dieser Galerie: 2 Bilder Kansas-City-Quarterback Patrick Mahomes gewann den Titel quasi auf einem Bein. Foto: IMAGO/Andy Lewis/Icon Sportswire Er lief sogar für 44 Yards. Foto: Reuters/Mark J. Rebilas

Nummer 57 war einer der bis dato besten Super Bowls, keine Frage. Der 38:35-Sieg der Kanas City Chiefs über die Philadelphia Eagles war ein Klassiker, an den man sich trotz Zerstörung des Kurz- und Langzeitgedächtnisses durch Taschencomputerdrückerei noch ein paar Jahre erinnern wird. Patrick Mahomes und Jalen Hurts lieferten sich ein episches Quarterback-Duell, das der Chiefs-Spielmacher mit einer besseren zweiten Hälfte denkbar knapp für sich entschied. Eine unglaubliche Statistik vorneweg: Über das gesamte Finalduell gab es keinen einzigen "Sack", Mahomes und Hurts wurden also nicht einmal direkt nach Ballannahme niedergetackelt. Eigentlich heißt es ja: Offense wins games, defense wins championships. Nun ja, das Finale hat diese Regel widerlegt.

Die zwei großen Storylines: Wie es Mahomes mit kaputtem Knöchel erneut geschafft hat abzuliefern – und der Schiripfiff und die Strafe für die Eagles knapp vor Spielende. Mahomes wurde kurz vor der Halbzeitpause beim Stand von 14:21 niedergerissen, humpelte vom Feld. Der Fuß war bereit zum Abschrauben. In der Kabine müssen literweise Schmerzmittel geflossen sein. Ob man die Pension gesund erreicht, daran denkt man als Spitzensportler in so einem Moment sowieso nicht, an Arthrose schon gar nicht. Jedenfalls hat Mahomes deutlich besser ausgeschaut als vor drei Wochen im Halbfinale gegen Jacksonville, das er schon schwer bedient absolvierte. Ein Wunder.

Die entscheidende Spielszene, das Holding von Eagles-Verteidiger James Bradberry beim dritten Versuch der Chiefs kurz vor Schluss, war in der Nachbetrachtung weniger umstritten als im Augenblick der erhitzten Gemüter. Bradberry gab selbst zu, Chiefs-Receiver JuJu Smith-Schuster gehalten zu haben. "Ich habe gehofft, dass die Schiedsrichter es laufen lassen würden. Aber ich hab ihn festgehalten, also haben sie es gepfiffen", sagte Bradberry.

Ob die Aktion spielentscheidend war? Jein. Kansas City wäre auch ohne die Strafe in Führung gegangen, hätte das Field Goal zusammengengebracht. Die Eagles hätten ohne den Pfiff halt mehr Zeit auf der Uhr gehabt für den letzten Angriff. Ob sie gepunktet hätten? Hättiwari. Die Schiedsrichter haben die Entscheidung nicht einmal debattiert, so überzeugt waren sie von ihrer Richtigkeit. Andererseits: Will man als Sportfan, dass eine derart hochklassige Partie am Ende von den Unparteischen entschieden wird?



Ein großes und ärgerliches Thema war der Rasen im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Zwei Jahre lang wurde das Grün auf einer speziellen Farm im nahegelegenen Phoenix gezüchtet. Für läppische 800.000 US-Dollar. Und dann legte man den Spielern einen Eislaufplatz ins Stadion. Die rutschten immer wieder aus, wechselten ihr Schuhwerk, auch für die Kicker beider Teams war es eine Tortur. Eagles-Tackle Jordan Mailata wähnte sich in einem "Wasserpark", Chiefs-Runningback Isiah Pacheco fiel sogar beim Touchdown-Jubel fast hin.

"Wir wollen noch ein paar Ringe gewinnen", sagte Mahomes als nun zweifacher Super-Bowl-Champion. Vielleicht mit einem neuem Fuß. Die NFL bleibt jedenfalls eine brachiale Menschenmühle, in der Standorte verhandelbar und Spieler nur das Benzin für die Unterhaltungsmaschine sind. Und die rennt gnadenlos weiter. In manchen Medien in den USA wird eine Dynastie herbeigeschrieben, wie sie Tom Brady mit den New England Patriots begründet hatte. Auf Brady fehlen Kansas City und Mahomes noch fünf Super-Bowl-Siege. Ein ziemlich weiter Weg. (Florian Vetter, 13.2.2023)